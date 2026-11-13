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風暴剛過又遇「停飛令」紐約數百航班延誤取消

全球當機 微軟道歉：不知何時完全恢復正常

風暴剛過又遇「全美停飛」紐約數百航班延誤取消

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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紐約甘迺迪國際機場旅客滯留在航廈內等候。（路透）
紐約甘迺迪國際機場旅客滯留在航廈內等候。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

FAA因全國航空交通管制系統通訊故障罕見下令全美停飛，紐約三大機場大批航班延誤取消，旅客行程受阻，恢復時間仍未明朗。

美國聯邦航空管理局(FAA)13日下午因全國航空交通管制系統出現通訊故障，罕見下令全美機場暫停航班起飛，紐約甘迺迪國際機場(JFK)、拉瓜迪亞機場(LGA)及紐瓦克自由國際機場(EWR)均受到波及。大批旅客面臨航班延誤、取消及行程受阻，航空交通何時全面恢復正常仍不明朗。

FAA表示，由於出現臨時通訊故障，基於安全考量，下令所有美國機場暫停航班起飛。已在空中的航班仍可繼續降落，國際航班則將視個別情況處理。根據美聯社報導，停飛令預定至少持續至13日晚間11時，但實際恢復時間仍有待當局進一步公布。

交通部長達菲(Sean Duffy)表示，故障影響全美22個負責指揮航機跨區域飛行的航空交通管制中心，FAA技術人員正在調查原因。國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)則表示，目前沒有跡象顯示事件涉及惡意攻擊，初步判斷為通訊系統故障，呼籲民眾無須過度恐慌。

紐約地區三大機場均受到停飛令影響。州長霍楚(Kathy Hochul)表示，已與紐新港務局執行長賈西亞(Kathryn Garcia)聯繫，了解機場運作情況，並正向聯邦官員尋求進一步說明。

根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至13日下午5時57分，甘迺迪國際機場(JFK)已有417架次航班延誤、180架次取消。紐約地區自前一日起即受到東北風暴影響，大量航班原已延誤或取消，13日下午FAA又因全國航空交通管制通訊系統故障下令暫停航班起飛，進一步衝擊航空運作。

▲ 影片來源：YouTube＠Flightradar24（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

有華人乘客13日傍晚在社群上表示，他本來已經登機，手機卻傳來FAA要求全美機場停飛的消息，空姐在此時打開了艙門，播報說「入閣向下飛機可以下了」，所有乘客都在飛機上坐著「大眼瞪小眼」。也有乘客說今早11時30分準時飛，幸好趕在了停飛令之前。

當局提醒，計畫從JFK及其他紐約地區機場出發的旅客，應先透過航空公司官網或應用程式確認最新航班狀態，再前往機場，以免長時間滯留。

旅客在JFK航廈內查看顯示航班延誤的電子看板。（路透）
旅客在JFK航廈內查看顯示航班延誤的電子看板。（路透）

精華 FAQ

  • FAA表示，因全國航空交通管制系統出現臨時通訊故障，基於飛航安全考量，才罕見下令全美機場暫停航班起飛。已在空中的班機仍可降落，國際航班則視個案處理。

  • 紐約地區的甘迺迪國際機場JFK、拉瓜迪亞機場LGA與紐瓦克自由國際機場EWR都受到波及，航班延誤與取消情況明顯增加，旅客出發與轉機安排都受到干擾。

  • 截至13日下午5時57分，JFK已有417架次航班延誤、180架次取消。加上前一日東北風暴造成的航班混亂，這次停飛令讓紐約地區航空運作雪上加霜。

JFK

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