布碌崙樓塌公布8死身分 最小僅9歲、孕婦瓦礫堆獲救仍虛弱

紐約市消防局結束布碌崙（布魯克林）致命建築倒塌現場的搜救行動後，警方13日公布8名罹難者的姓名。圖為重型機械12日在倒塌現場清理瓦礫。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 紐約布碌崙一棟3層住商混合建築倒塌後，警方公布8名死者身分，其中最小僅9歲，另有至少18人受傷，數名倖存者仍在醫院治療並尋求安置。

紐約市 消防局結束布碌崙（布魯克林 ）致命建築倒塌現場的搜救行動後，警方13日公布8名罹難者的姓名。

位於弗萊特布許大道（Flatbush Avenue）1321號的3層樓建築11日突然倒塌，8名年齡介於9至31歲的罹難者，分別在現場或送往附近醫院後宣告不治。

在社區哀悼之際，數名倖存者仍在住院，數十名流離失所的居民正尋求安置與緊急援助。

紐約市警局（NYPD）證實8名罹難者的姓名與年齡，其中包括2名兒童與6名成人：

●妮可．丹妮拉．薩爾瓦達．羅德里格斯（Nicole Daniela Salvada Rodriguez），9歲

●凱文．聖地牙哥．雷耶斯．岡薩雷斯（Kevin Santiago Reyes Gonzalez），10歲

●加布里埃爾．西古恩西亞（Gabriel Siguencia），22歲

●巴瑞．馬馬杜（Barry Mamadou），23歲

●艾德格．薩彭（Edgar Sapon），26歲

●荷西．路易斯．卡瓜納．柯斯基約（Jose Luis Caguana Cosquillo），26歲

●胡安．丹尼爾．薩爾瓦達．古茲曼（Juan Daniel Salvada Guzman），31歲

●恩迪亞耶．馬馬杜（Ndiaye Mamadou），31歲

除8人罹難外，這起住商混合建築塌入隔壁工地的事故，還造成至少18人受傷，包括14名平民與4名消防員。

許多倖存者仍在住院，家屬紛紛述說親人死裡逃生的經過，令人動容。

一名倖存者的親屬表示，這名育有3歲與6歲兩名幼子的父親，在倒塌事故中頭部受傷，目前仍在醫院休養。

一直在弗萊特布許現場協調救災工作的紐約市公益維護人威廉姆斯（Jumaane Williams），也提到一名男子在事故後心急如焚尋找懷孕妻子的經過。威廉姆斯說，雖然妻子從瓦礫堆中被救出時仍然存活，但這對夫妻在復原過程中「狀況仍相當不好」。