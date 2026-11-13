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紐約布碌崙1住宅倒塌8死18傷⋯今日5件事

布碌崙樓塌公布8死身分 最小僅9歲、孕婦瓦礫堆獲救仍虛弱

世界新聞網╱即時報導
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紐約市消防局結束布碌崙（布魯克林）致命建築倒塌現場的搜救行動後，警方13日公布8...
紐約市消防局結束布碌崙（布魯克林）致命建築倒塌現場的搜救行動後，警方13日公布8名罹難者的姓名。圖為重型機械12日在倒塌現場清理瓦礫。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

紐約布碌崙一棟3層住商混合建築倒塌後，警方公布8名死者身分，其中最小僅9歲，另有至少18人受傷，數名倖存者仍在醫院治療並尋求安置。

紐約市消防局結束布碌崙（布魯克林）致命建築倒塌現場的搜救行動後，警方13日公布8名罹難者的姓名。

位於弗萊特布許大道（Flatbush Avenue）1321號的3層樓建築11日突然倒塌，8名年齡介於9至31歲的罹難者，分別在現場或送往附近醫院後宣告不治。

在社區哀悼之際，數名倖存者仍在住院，數十名流離失所的居民正尋求安置與緊急援助。

紐約市警局（NYPD）證實8名罹難者的姓名與年齡，其中包括2名兒童與6名成人：

●妮可．丹妮拉．薩爾瓦達．羅德里格斯（Nicole Daniela Salvada Rodriguez），9歲

●凱文．聖地牙哥．雷耶斯．岡薩雷斯（Kevin Santiago Reyes Gonzalez），10歲

●加布里埃爾．西古恩西亞（Gabriel Siguencia），22歲

●巴瑞．馬馬杜（Barry Mamadou），23歲

●艾德格．薩彭（Edgar Sapon），26歲

●荷西．路易斯．卡瓜納．柯斯基約（Jose Luis Caguana Cosquillo），26歲

●胡安．丹尼爾．薩爾瓦達．古茲曼（Juan Daniel Salvada Guzman），31歲

●恩迪亞耶．馬馬杜（Ndiaye Mamadou），31歲

除8人罹難外，這起住商混合建築塌入隔壁工地的事故，還造成至少18人受傷，包括14名平民與4名消防員。

許多倖存者仍在住院，家屬紛紛述說親人死裡逃生的經過，令人動容。

一名倖存者的親屬表示，這名育有3歲與6歲兩名幼子的父親，在倒塌事故中頭部受傷，目前仍在醫院休養。

一直在弗萊特布許現場協調救災工作的紐約市公益維護人威廉姆斯（Jumaane Williams），也提到一名男子在事故後心急如焚尋找懷孕妻子的經過。威廉姆斯說，雖然妻子從瓦礫堆中被救出時仍然存活，但這對夫妻在復原過程中「狀況仍相當不好」。

精華 FAQ

  • 紐約市警方已公布8名罹難者身分，年齡介於9至31歲。事故發生在布碌崙弗萊特布許大道1321號，搜救結束後確認現場或送醫者均不幸身亡。

  • 罹難者中有2名兒童、6名成人，最小9歲、最大31歲。警方公布的姓名顯示，死者多為當地居民，事故對家庭與社區都造成極大衝擊。

  • 除8人死亡外，事故至少造成18人受傷，包括14名平民與4名消防員。部分倖存者仍住院，一名孕婦雖從瓦礫堆中獲救，但夫妻倆復原情況仍不佳。

布魯克林 紐約市

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