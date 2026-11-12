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共諜疑雲未平 黃樂又捲美超微走私 曼哈頓聯邦檢察官調查

黃仁勳離職添AI變數、美債殖利率飆 3大指數收黑

共諜疑雲未平 黃樂又捲美超微走私 曼哈頓聯邦檢察官調查

世界新聞網王若馨／即時報導
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黃樂(中)，右為黃仁勳。(路透)
黃樂(中)，右為黃仁勳。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

彭博指曼哈頓聯邦檢察官調查與黃樂相關實體疑似走私美超微產品入中國，且司法部另有並行間諜調查，美超微則表示配合。

彭博12日引述知情人士報導，曼哈頓聯邦檢察官正在調查，與黃樂有關的實體是否參與把美超微電腦(Super Micro Computer)的產品走私進入中國。

美超微是輝達(Nvidia，又譯英偉達)的合作夥伴，以輝達晶片組裝伺服器。這項調查不同於司法部另案追查黃樂前東家Megaspeed International涉嫌走私晶片。

彭博指出，目前還不清楚這項調查是否與美國或亞洲已起訴的晶片走私案有關，黃樂或相關實體在其中扮演什麼角色也不明朗。

黃仁勳本人不是聯邦調查的對象，不過，一名知情人士告訴彭博，司法部另有一項並行的間諜調查，其中也包括檢視黃樂與黃仁勳的關係。

這不是美超微第一次捲入走私指控。今年3月，共同創辦人廖益賢(Wally Liaw)與另外兩人被控透過東南亞一家公司，把搭載輝達晶片的伺服器轉運到中國。廖益賢不認罪，已辭去美超微董事職務；同案另一人孫廷瑋(Ting-Wei Willy Sun)上月已認罪。

彭博說，美超微未被起訴，並表示配合調查。

現年49歲的黃樂據稱人在北京，彭博未能聯繫到她。中國方面則把間諜指控斥為「抹黑」。

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精華 FAQ

  • 知情人士指出，檢方正在查與黃樂有關的實體，是否參與把美超微電腦的產品走私進入中國；目前相關角色與案情細節仍未完全釐清。

  • 彭博說，這次是針對黃樂相關實體的獨立調查，不同於司法部另案追查黃樂前東家Megaspeed International涉嫌走私晶片，兩案並非同一件事。

  • 今年3月，美超微共同創辦人廖益賢等3人被控，透過東南亞公司把搭載輝達晶片的伺服器轉運到中國；其中1人已認罪，美超微則未被起訴。

美超微 曼哈頓

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