布碌崙公寓倒塌釀8死17傷 開發商曾違停工令遭罰

布碌崙弗萊布許一棟三層樓公寓倒塌，現場仍可見到房屋一側遺留的住戶個人物品。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙弗萊布許一棟公寓倒塌造成8死17傷，市府正調查相鄰工地開挖與施工違規，現場搜救因結構不穩與天候惡化而持續進行。

布碌崙 (布魯克林 )弗萊布許(Flatbush)一棟三層樓公寓大樓11日下午倒塌，整棟墜入相鄰建築工地的開挖基坑。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)12日表示，事故已造成至少八人死亡、17人受傷，傷者包括七名兒童及三名消防員，搜救作業可能至少持續三天。市樓宇局(DOB)紀錄顯示，該工地今年3月曾因未設安全防護遭勒令停工，業者4月仍違令施工再遭開罰；倒塌的大樓本身倒塌前也有98項住房違規未改正。樓宇局已對工地發出全面停工令，並與執法單位展開調查。

倒塌的大樓位於弗萊布許大道(Flatbush Ave.)1321號，鄰近貝德福大道(Bedford Ave.)路口，於11日下午4時01分倒塌。根據市府資料，該樓共有四戶公寓，一樓為商業空間，數10年來曾進駐醫療服飾店、報稅服務處等商家。事發當天適逢退伍軍人節，公立學校放假，導致有多名兒童受傷。

曼達尼表示，「如此重大的損失，無以言表。我與罹難者的家人和親友、傷者，以及今天所有哀悼的人同在。」市樓宇局將與執法單位共同調查倒塌原因。市府尚未公布罹難者身分。

市樓宇局長蒂加尼(Ahmed Tigani)表示，事發時工人正在相鄰的貝德福大道2625號空地開挖，準備興建新大樓。樓宇局指出，該工地持有有效的開挖及地基工程許可，目前已對工地發出全面停工令，所有工程許可也已暫停。當局將釐清事故原因，並將檢視這棟大樓及鄰近工地。12日上午已有數10名樓宇局人員在現場調查，檢視相關紀錄及工地狀況。

消防局表示，事發時一輛消防車恰好行經路口，不到一分鐘即抵達現場；消防員起初看到漫天塵霧，以為發生火警，隨後才發現是大樓倒塌。救援人員抵達時已有多人受困，現場共動員超過250名消防及緊急醫療人員，並出動搜救犬、無人機、直升機、消防車及挖掘機具。

消防局總指揮官埃斯波西托(John Esposito)表示，搜救工作非常複雜、耗時，救援人員必須在倒塌結構內外爬行，尋找並逐一搜索空隙。他形容滿身塵土的搜救人員，「讓我想起當年在世貿中心的搜救」。他並警告，鄰近一棟建築11日晚間一度有倒塌危險，消防員刻意讓部分結構先行掉落，雖研判該建築不會整體倒塌，但仍有許多碎塊可能會陸續落下。

此外，消防局長邦西諾爾(Lillian Bonsignore)指出，預計12日稍晚將有暴風雨來襲，「我們非常擔心下雨」，雨水會讓瓦礫變成泥濘，大幅增加搜救難度。

相鄰的弗萊布許大道1323號也遭波及，側牆被整面撕裂，樓梯、臥室及衣櫥內的衣物裸露在外。市府正對周邊建築進行結構安全檢查。

市樓宇局紀錄顯示，該工地開發團隊曾有違規施工紀錄。樓宇局發言人魯丹斯基(Andrew Rudansky)表示，今年3月工地拆除原有的單層建築時，承包商未設置防護網、防護棚等保護鄰近建築的必要安全措施，樓宇局因此發出停工令並開罰；4月檢查員發現業主無視停工令繼續拆除，再度開罰。相關問題改正後，停工令於8月全面解除。

物業紀錄顯示，該地由一家與費許曼(Robert Fischman)及斯威默(Judy Swimer)有關的有限責任公司持有。費許曼今年6月曾致函鄰近房東，通知即將開挖空地興建新公寓大樓，信中所列電話與他在布碌崙經營的工業五金行Berkoff Supply相同。費許曼、Berkoff Supply員工與斯威默皆未回覆置評。

根據向樓宇局提交的建築圖，開發商去年12月原計畫興建三層樓建築，今年9月改提九層樓方案，蒂加尼表示新方案尚未獲批，但開挖工程已取得許可。據NBC紐約台報導，新建案為5萬6000平方呎的住商混合大樓，一樓規畫為超市，上方八層為住宅。

LMW Engineering Group工程師Jeiming Wang提交的結構圖要求進行大規模開挖支撐工程，以鋼材、木材及混凝土支撐防止鄰近建築倒塌；開挖承包商須以震動監測儀追蹤震動、在周邊建築安裝裂縫計監測位移，並在特別檢查員監督下進行目視檢查及通報。這些措施是否確實執行仍不清楚。Wang及特別檢查員、皇后區RI Consulting Services的Islam(MD Islam)均未回應。負責支撐工程的承包商Townhouse Builders業主Waisbrod(Mordchai Waisbrod)於9月取得許可，也未回應置評請求。

倒塌的大樓屬另一業主法拉德(Olufemi Falade)所有。市府資料顯示，該樓倒塌前共有98項未改正的住房違規，包括電線不安全、消防灑水系統供水不足、缺少煙霧偵測器、停水及臭蟲等問題。法拉德長期有樓況惡劣紀錄，2006年曾因另一棟樓的鼠患及電線外露等違規，遭法官判入獄12天。該物業自2017年以來，至少五度因積欠市府費用進入稅務留置權拍賣程序。法拉德未回應置評請求。

布碌崙弗萊布許一棟三層樓公寓倒塌，造成至少八人死亡、17人受傷。(取自FDNY)

布碌崙一棟三層樓公寓發生倒塌事故，隔日現場仍有眾多消防人員持續搜救。(記者馬璿／攝影)

目前當局仍在調查事發原因，搜救團隊估計救援行動將持續至少三天。(取自FDNY)

事發現場周邊的加油站也被封鎖線圍住。(記者馬璿／攝影)

現場已圍起封鎖線，民眾在一旁為受影響住戶祈禱。(記者馬璿／攝影)