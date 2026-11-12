送餐電動車停放惹議 紐約市議會提案要求外送平台設休息區

曼達尼政府今年4月在市政廳附近啟用全市首個外送員服務站，提供休息區及充電設施。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市擬要求外送平台設休息區與停車充電設施，以解決外送電單車違停、外送員休息不足及鋰電池充電安全等問題。

曼哈頓東村第一大道與A大道之間的東11街，近年常有數以百計的外送電單車沿路停放，引起居民不滿。市議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)擬於12日提案，要求第三方外送平台設置休息區，為送餐員提供洗手間、電單車停放點及充電設施。

市府已設置自行車停放區，並聘請承包商加強清掃；市警也多次扣押認定為違規停放的車輛。但愛潑斯坦指出，這些措施仍未讓外送員有安全的地方停車，也未解決他們等單時無處休息的問題。據統計，全市估計有約8萬名騎電單車工作的外送員，多為工薪移民，停車和充電主要靠自己解決。

愛潑斯坦認為，外送平台既仰賴這些車輛營運，就應承擔相關成本。他指出，亞馬遜及電動自行車公司JOCO已有室內空間供工作人員休息及夜間停車，可供外送業參考。若法案生效，市消費者及勞工保護局須在一年內訂出細則，包括設施的數量及位置。

充電安全也是一大考量。市消防局統計，今年迄今全市有九人死於鋰離子電池火災、71人受傷。布朗士 上月一場造成11歲男童死亡的公寓火災，已確認由鋰離子電池引起；布魯克林日落公園釀成六死的火災現場也發現鋰離子電池，但當局尚未確認電池是否為起火原因。

曼達尼政府今年4月在市政廳附近啟用全市首個外送員服務站，提供休息區及充電設施。工人正義計畫(Worker’s Justice Project)執行主任瓜亞爾帕(Ligia Guallpa)說，盡管服務站使用踴躍，但全市目前只有一處。

另據市交通局，市府將利用300萬元州府撥款，預計從明年底起在全市陸續安裝25座充電站；拜登政府任內另曾宣布提供2500萬元，在公共住宅興建電池充電設施，但市府至今未收到這筆款項。

市長發言人表示，市府將審閱法案，並與市議會合作加強外送員保障，外送平台也應提供更多支援。