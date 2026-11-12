紐約布碌崙建築倒塌釀8死 首名罹難者身分曝光

布碌崙（布魯克林）一處工地旁邊一棟3層樓建築物11日下午倒塌，已經造成至少8人喪命。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約布碌崙一棟3層公寓倒塌釀8死，首名罹難者確認為26歲厄瓜多移民卡瓜納，留下懷孕妻子與年幼孩子，當地球隊與家屬均沉痛悼念。

紐約市布碌崙 （布魯克林 ）一棟3層樓公寓建築11日發生嚴重倒塌事故，救援人員持續在瓦礫堆中搜救，目前已確認8人罹難，其中首名死者身分正式公布。

26歲的荷西．路易斯．卡瓜納（Jose Luis Caguana）在這起事故中不幸喪生，身後留下懷孕的妻子與年幼的孩子。

據報導，卡瓜納11日罹難時，再過幾天就要迎接第二個孩子出世。他是6年前移居美國的厄瓜多移民，生前曾效力於紐約的拉巴伊亞足球俱樂部（Club La Bahia）。

他的哥哥卡洛斯（Carlos Caguana）事後告訴WNBC電視台，弟弟事發時正在工地工作，卻遭逢橫禍。

卡洛斯站在弟弟的遺孀身旁說：「她的丈夫走了，他是全家唯一的經濟支柱。」

他接著說：「他走了之後，她承受著極大的痛苦。她現在狀況非常糟，完全崩潰，連話都說不出來。」

紐約拉巴伊亞足球俱樂部（Club La Bahia NY）得知噩耗後，也在臉書發文悼念這名年輕父親。

俱樂部會長在這篇以西班牙文撰寫的貼文中寫道：「俱樂部為我們的鄰居與朋友離世深感哀悼，這是無法彌補的損失。你的離去留下巨大的空缺，但也留下了愛與情誼的傳承。」

「安息吧，我的朋友。今天我的心在哭泣，我會永遠記得你是一名獨一無二的球員，腳下有著那股魔力，這些回憶我永遠不會忘記。」