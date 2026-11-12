紐約布碌崙建築倒塌釀8死 首名罹難者身分曝光
紐約布碌崙一棟3層公寓倒塌釀8死，首名罹難者確認為26歲厄瓜多移民卡瓜納，留下懷孕妻子與年幼孩子，當地球隊與家屬均沉痛悼念。
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紐約布碌崙一棟3層公寓倒塌釀8死，首名罹難者確認為26歲厄瓜多移民卡瓜納，留下懷孕妻子與年幼孩子，當地球隊與家屬均沉痛悼念。
紐約市布碌崙（布魯克林）一棟3層樓公寓建築11日發生嚴重倒塌事故，救援人員持續在瓦礫堆中搜救，目前已確認8人罹難，其中首名死者身分正式公布。
26歲的荷西．路易斯．卡瓜納（Jose Luis Caguana）在這起事故中不幸喪生，身後留下懷孕的妻子與年幼的孩子。
據報導，卡瓜納11日罹難時，再過幾天就要迎接第二個孩子出世。他是6年前移居美國的厄瓜多移民，生前曾效力於紐約的拉巴伊亞足球俱樂部（Club La Bahia）。
他的哥哥卡洛斯（Carlos Caguana）事後告訴WNBC電視台，弟弟事發時正在工地工作，卻遭逢橫禍。
卡洛斯站在弟弟的遺孀身旁說：「她的丈夫走了，他是全家唯一的經濟支柱。」
他接著說：「他走了之後，她承受著極大的痛苦。她現在狀況非常糟，完全崩潰，連話都說不出來。」
紐約拉巴伊亞足球俱樂部（Club La Bahia NY）得知噩耗後，也在臉書發文悼念這名年輕父親。
俱樂部會長在這篇以西班牙文撰寫的貼文中寫道：「俱樂部為我們的鄰居與朋友離世深感哀悼，這是無法彌補的損失。你的離去留下巨大的空缺，但也留下了愛與情誼的傳承。」
「安息吧，我的朋友。今天我的心在哭泣，我會永遠記得你是一名獨一無二的球員，腳下有著那股魔力，這些回憶我永遠不會忘記。」
根據報導，這起發生在布碌崙的3層樓公寓倒塌事故，目前已確認有8人罹難。救援人員仍持續在瓦礫堆中搜救，盼能確認是否還有失聯者。 首名公布身分的罹難者是26歲的荷西．路易斯．卡瓜納，他來自厄瓜多，6年前移居美國。生前曾效力於紐約的拉巴伊亞足球俱樂部，深受同伴敬重。 卡瓜納哥哥表示，他是家中唯一經濟支柱，妻子目前情緒崩潰；拉巴伊亞足球俱樂部也在臉書發文悼念，稱這是無法彌補的損失，並懷念他的球技與情誼。
精華 FAQ
根據報導，這起發生在布碌崙的3層樓公寓倒塌事故，目前已確認有8人罹難。救援人員仍持續在瓦礫堆中搜救，盼能確認是否還有失聯者。
首名公布身分的罹難者是26歲的荷西．路易斯．卡瓜納，他來自厄瓜多，6年前移居美國。生前曾效力於紐約的拉巴伊亞足球俱樂部，深受同伴敬重。
卡瓜納哥哥表示，他是家中唯一經濟支柱，妻子目前情緒崩潰；拉巴伊亞足球俱樂部也在臉書發文悼念，稱這是無法彌補的損失，並懷念他的球技與情誼。
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