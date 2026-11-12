法拉盛按摩店華女命案 54歲兇嫌被控一級謀殺

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)12日宣布，54歲男子布洛迪旺(Zhordrack Blodywon)涉嫌在法拉盛一家按摩店內，持刀刺死39歲女子黃少玲(Shao Ling Huang，音譯)，被控一級謀殺、搶劫、非法持有武器、性侵害及其他罪名。圖為案發店面。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛按摩店發生華女命案，54歲男子布洛迪旺涉性侵、搶劫並持刀刺死39歲黃少玲，現被控多項重罪，最高可判終身監禁不得假釋。

皇后區 地區檢察官凱茲 (Melinda Katz)12日宣布，54歲男子布洛迪旺(Zhordrack Blodywon)涉嫌在法拉盛 一家按摩店內，持刀刺死39歲女子黃少玲(Shao Ling Huang，音譯)，被控一級謀殺、搶劫、非法持有武器、性侵害及其他罪名。若罪名成立，最高可被判處終身監禁，不得假釋。死者被發現時，頭部及身體多處遭刺傷。

現年54歲、無固定住所的布洛迪旺，於11日在皇后區刑事法院過堂，被控一項一級謀殺罪、兩項二級謀殺罪、一項一級搶劫罪、一項二級入室盜竊罪、一項一級性侵害罪，以及一項四級非法持有武器罪。皇后區刑事法院法官圖布里迪(Jennifer Tubridy)下令將被告還押候審，不得保釋，並安排於本月17日再次出庭。若罪成，被告最高可面臨終身監禁且不得假釋。

根據控罪及調查結果，6日下午3時50分至4時15分之間，布洛迪旺進入位於法拉盛164街36-17號的按摩店。檢方指控，被告在店內對39歲的黃少玲進行強制性接觸，並搶走其財物，隨後持刀多次刺向她的頭部及身體其他部位。

當天下午約4時24分，另一名員工前往按摩店查看黃少玲的情況，發現她倒臥店內，身處血泊之中。調查人員發現，死者的手機已不在店內。案發三天後，警方在皇后區阿斯托里亞大道(Astoria Boulevard)靠近98街處，將布洛迪旺逮捕。

案件由市警109分局刑警隊探員維拉(Juliana Villa)負責調查。皇后區檢察官辦公室兇殺案組助理副主任檢察官扎維斯托夫斯基(Kenneth Zawistowski)負責起訴，助理檢察官奧內拉斯(Alexa Ornelas)協助辦案。