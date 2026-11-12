霍楚推手機續牌 紐約美甲美髮從業者辦理時間大減

美甲、美髮從業者續領專業執照，今後可透過手機更快辦理。州長霍楚(Kathy Hochul)12日宣布推出「一鍵續期」平台，首階段涵蓋全州逾30萬名美容、美甲、理髮等持牌人士。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 霍楚推出「一鍵續期」平台，讓紐約美容、美甲、美髮等持牌人士可用手機更快續牌，平均辦理時間大幅縮短，未來還將擴及更多執照類別。

美甲、美髮從業者續領專業執照，今後可透過手機更快辦理。州長霍楚 (Kathy Hochul)12日宣布推出「一鍵續期」(Click to Renew)平台，首階段涵蓋全州逾30萬名美容、美甲、理髮等持牌人士。州府表示，新系統平均辦理時間不到四分鐘，較過去逾45分鐘縮短91%，減少從業者花在填表及操作舊系統的時間。

適用職業包括美容師、皮膚美容師、美甲師、理髮師、自然髮型師及除毛師。新平台由州府內部團隊開發，以手機操作為設計重點。州務廳刪除原流程中22個重複或不必要步驟，估計每次續牌平均節省約40分鐘。

平台自10月試行以來，已有近5000名持牌人士完成續期，近四分之三透過手機等行動裝置辦理。州府公布的使用者滿意度為96%。這些時間及滿意度數字均為州府統計，並非對每名申請者完成時間的保證。

霍楚表示，從業者努力經營生意，政府也應提高效率，讓理髮師、美髮師等少花時間應付行政程序，多花時間服務顧客。州府表示，數百名持牌人士曾反映續期困難，並參與測試及提供意見，協助團隊調整設計。

有意使用者可前往renew.ny.gov/dos。州務廳的美甲執照續期頁面，已將美容、美甲、皮膚美容、自然髮型及除毛等個人執照申請者導向新入口。店舖營業執照及臨時執照則另列續期指引，業者應先核對自己的牌照類別。

依州務廳指引，美甲執照可於到期前90天申請續期。逾期超過一年辦理，須加付十元罰款。需要協助者可致電州務廳執照服務部門(518)474-4429，服務時間為非假日的周一至周五上午8時45分至下午4時30分。

州府表示，後續計畫將新工具擴展至其他牌照類別。此次改革延續州務廳較早精簡續期表格的工作，先前已為全州逾84萬名持牌人士減少67%的續期申請問題。