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華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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一名中國籍男子在美居住10年遭ICE逮捕，聯邦法院裁定違反正當程序，下令釋放。示...
一名中國籍男子在美居住10年遭ICE逮捕，聯邦法院裁定違反正當程序，下令釋放。示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

陳明航在紐約機場遭ICE逮捕後申請人身保護令，法院認定其拘留評估違反正當程序與移民法，因而裁定立即釋放。

一名中國籍男子10年前來到美國，今年8月在紐約拉瓜地亞機場遭聯邦移民及海關執法局(ICE)逮捕，被關押在布碌崙(布魯克林)大都會拘留中心(MDC)。這名男子的律師向聯邦法院提出人身保護令(Habeas Corpus)申請，質疑政府拘留缺乏充分法律依據。紐約東區聯邦法院10月裁定，ICE在最初的拘留評估中有重大程序錯誤，下令政府立即將其釋放。

根據法庭文件，中國公民陳明航(Minghang Chen音譯)最初與母親持B-2非移民簽證進入美國，獲准停留期限至2015年11月11日。其母抵美後及時提出政治庇護，由於當時陳明航尚未成年，其母將其列為衍生申請人(derivative applicant)，陳明航此後在美國逾期居留，大約10年後自行提出庇護申請。

今年8月中旬，運輸安全管理局(TSA)通知ICE，陳明航翌日將搭乘航班從紐約前往佛羅里達州。ICE隨後核查其資料，確認他已超過B-2簽證允許的停留期限，並於8月13日在拉瓜地亞機場將他逮捕。ICE對陳明航進行了個別居留評估，認為他有潛逃風險，理由包括在紐約缺乏本地聯繫、沒有固定住址或工作，以及簽證逾期、缺乏合法移民身分等，因此拒絕保釋。

9月4日，陳明航通過律師向紐約東區聯邦法院提出人身保護令申請，認為對他的關押違反了美國憲法第五修正案的正當程序保障，以及相關移民法律規定，焦點在於ICE是否對其個人情況做出合理和具體的拘留評估。

紐約東區聯邦法院法官岡薩雷斯(Hector Gonzalez)於10月1日公布裁決書認為，政府提出的三項拘留理由均存在重大問題。首先，ICE認為陳明航缺乏紐約本地聯繫，沒有固定住址及工作，但政府文件顯示，陳持有佛羅里達州駕駛執照，其美國地址和雇主均在佛州。法官指出，陳本來就不是紐約居民，而是佛州居民，政府的判斷與自己掌握的證據互相矛盾，無法證明被告有潛逃風險。其次，政府以陳明航簽證逾期、沒有合法移民身分作為拘留理由，但法官指出，單憑移民身分不合法不能認定一個人必須被拘留，政府不能以移民身份替代個人風險評估。

法官因此認定，ICE最初的拘留評估在程序上存在嚴重缺陷，違反「移民與國籍法」及第五修正案所保障的正當程序權利，於是下令政府立即釋放陳明航。法官還規定，政府今後不得在未事先通知，並讓其有機會保釋聽證之前再次將其拘留。

不過，法院在本案中並未裁定陳明航是否有資格獲得庇護，也不認為政府在此案中喪失移民執法或遣返的權力。這次裁決的核心是確保政府不能在違反法律和憲法程序的情況下將其關押。

精華 FAQ

  • ICE接獲TSA通知後，確認陳明航已超過B-2簽證停留期限，遂於8月13日在拉瓜地亞機場將他逮捕，並以潛逃風險為由將其關押。

  • 法官指出，ICE稱他缺乏紐約聯繫，但文件顯示他持佛州駕照、地址與雇主都在佛州；同時，單以簽證逾期或無合法身分不足以取代個別風險評估。

  • 沒有。法院只裁定ICE拘留程序違法並命令立即釋放，且未判定他是否符合庇護資格，也未剝奪政府未來依法進行移民執法或遣返的權力。

ICE 布碌崙 簽證

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