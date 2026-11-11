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紐約周末將驟降10至15度 風雨添寒意高地恐飄雪

記者范航瑜╱紐約即時報導
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紐約本周的溫和天氣即將告一段落，周末將明顯轉冷。隨著低壓系統帶來風雨、北方冷空氣...
紐約本周的溫和天氣即將告一段落，周末將明顯轉冷。隨著低壓系統帶來風雨、北方冷空氣南下，13日(周五)至15日(周日)氣溫預計降至華氏40多度，較本周多數時間驟降十至15度。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約本周溫和天氣將在周末轉冷，低壓系統帶來風雨與北方冷空氣，使氣溫降至40多度，高地可能短暫飄雪，沿岸亦需防陣風與潮汐水浸。

紐約本周的溫和天氣即將告一段落，周末將明顯轉冷。隨著低壓系統帶來風雨、北方冷空氣南下，13日(周五)至15日(周日)氣溫預計降至華氏40多度，較本周多數時間驟降10至15度。市民將從華氏60度左右的秋日天氣，轉入風雨交加的濕冷天，外出須添衣備傘。

國家氣象局11日預報，這波天氣變化由自俄亥俄河谷向東移動的低壓系統帶來。系統預計12日(周四)下午至晚間從本地以南經過，13日仍在近海徘徊，隨後才逐漸向東北遠離。降雨可能延續至14日(周六)清晨，機率最高的時段為12日下午至13日下午，部分地區可能出現中雨至局部較強陣雨。

降雪機會主要集中在內陸較高海拔地區，時間包括12日深夜至13日清晨，以及13日深夜至14日清晨。氣象局預計，即使出現濕雪，積雪也很少或不會形成積雪。

氣象局氣象員西姆涅茨基(Brian Ciemnecki)表示，今年迄今氣溫較去年略暖，但不能據此斷定今冬不會再現嚴寒，「現在還沒到冬天，仍是秋天。」市府今年2月通報7人在私人住宅因與失溫相關原因死亡，另有至少15宗戶外死亡被認為與失溫直接相關。

氣溫方面，北方冷空氣南下後，13日至15日(周日)氣溫將降至華氏40多度，較本周低約10至15度；16日(周一)及17日(周二)可望回升至50多度。周末雖逐漸轉乾燥，仍有西北陣風，秋寒感受將更明顯。

沿岸居民也須留意潮汐。12日與13日白天漲潮期間，部分沿岸地帶可能出現輕微水浸，長島西部南岸內灣及康州西南岸較易受影響。紐約市、長島及康州沿岸多處在12日晚間至13日的最高陣風，預計達每小時25至30哩。

市房屋保護與開發局規定，供暖季為每年10月1日至翌年5月31日。上午六時至晚間十時，室外低於華氏55度時，室內須至少68度；晚間十時至翌晨六時，無論室外溫度如何，室內均須至少62度。暖氣不足者應先聯絡房東，未獲處理可致電311投訴。

精華 FAQ

  • 受低壓系統與北方冷空氣影響，13日至15日氣溫預計落在華氏40多度，較本周多數時間驟降約10至15度，體感將明顯轉為濕冷。

  • 降雨機率最高在12日下午至13日下午，部分地區可出現中雨或較強陣雨；內陸較高海拔地區在12日深夜至14日清晨，可能短暫出現濕雪。

  • 12日與13日白天漲潮時，長島西部南岸內灣及康州西南岸可能有輕微水浸；住戶若暖氣不足，應先聯絡房東，未處理可致電311投訴。

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