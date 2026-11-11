白卡、糧食券資料恐成線索 ICE用AI追蹤移民

紐約大學近日舉辦「人工智慧與移民政策」(AI & Immigration Policy)論壇，多名專家指出，隨著聯邦政府加速將人工智慧(AI)引入移民執法，移民與海關執法局(ICE)正利用AI整合來自不同政府機構及私人企業的龐大資料，包括白卡(Medicaid)、糧食券(SNAP)、公共住房及選民登記紀錄等，協助辨識、定位與追蹤移民。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，ICE正利用AI串聯政府與民間資料追蹤移民，從福利、住房到社群媒體都可能成為線索，並引發隱私、法律與錯誤辨識爭議。

紐約大學 近日舉辦「人工智慧與移民 政策」(AI & Immigration Policy)論壇，多名專家指出，隨著聯邦政府加速將人工智慧(AI)引入移民執法，移民與海關執法局(ICE )正利用AI整合來自不同政府機構及私人企業的龐大資料，包括白卡(Medicaid)、糧食券(SNAP)、公共住房及選民登記紀錄等，協助辨識、定位與追蹤移民。

論壇由紐約大學移民研究網路(NYU Migration Network)主辦。美國移民委員會(American Immigration Council)資深數據科學家哈伯德(Steven Hubbard)表示，AI正在迅速改變聯邦移民執法的方式，過去，需要大量人力、耗時數年的資料搜尋和比對工作，如今能在短時間內完成，使執法效率和規模大幅提升。

「用AI整合不同機構數據」

根據該機構對國土安全部(DHS)公開資料的分析，2025年7月至2026年1月，移民相關AI使用案例新增58個，其中，ICE增加28個，海關與邊境保護局(CBP)增加23個，兩個執法機構占新增案例近九成。新增系統中，一半採用生成式AI，可用於彙整調查資料、搜尋紀錄及分析案件。

哈伯德指出，值得關注的不只是政府使用更多AI，而是技術主要流向了「移民執法」，而非簽證及移民申請等公共服務領域。他說，國土安全部原本就掌握出入境、旅行及生物辨識紀錄，如今又透過其他政府機構及LexisNexis等商業資料供應商取得資訊，AI則讓不同來源的紀錄更容易被串聯，進而識別個人及其關係網路。

電子前哨基金會(Electronic Frontier Foundation，EFF)資深律師侯賽因(Saira Hussain)表示，聯邦政府正尋求整合國稅局(IRS)、衛生與公共服務部(HHS)及州政府掌握的資料，其中涉及白卡、糧食券、公共住房與選民登記紀錄。不過，這並不代表所有福利受益人的資料都已被ICE用於執法。

她特別指出，私人資料經紀商(data brokers)所出售的資訊，有些細緻到政府若自行蒐集，原本可能需要取得搜查令；如今政府卻能透過商業採購取得，形成憲法第四修正案保障個人隱私的法律漏洞。

「移民版的谷歌地圖」

侯賽因並介紹科技公司Palantir開發的ELITE系統。這套工具可透過地圖顯示潛在移民執法對象，並整合相關個人資料，協助ICE決定優先採取行動的地區。她引述ICE人員在訴訟中的描述，稱這項技術就像「移民版的谷歌地圖(Google Maps)」。

調查新聞媒體The Lever記者施文克(Katya Schwenk)則指出，ICE愈來愈依賴私人科技企業提供監控及AI工具。她舉例，Zignal Labs獲得約570萬元合約，提供AI社群媒體監控服務；另一家企業Edge Ops則取得約1200萬元非競爭性合約，開發移民追蹤系統。

施文克表示，她調查發現，Edge Ops網站上部分高階主管的照片竟來自圖庫，相關人員身分無法核實。她提醒，政府急於採購新技術，卻未必充分了解供應商宣稱的AI功能是否屬實。

除了追蹤位置，AI也被用於監控網路言論。侯賽因表示，EFF正參與一宗由三個工會提起的訴訟，指控聯邦政府監控非公民的社群媒體活動，試圖辨識被政府認定為「不受歡迎」的政治觀點，包括支持巴勒斯坦或批評美國政策的言論。法院已駁回政府要求撤銷案件的動議，訴訟得以繼續進行。

哈伯德最後指出，政府經常強調AI只是輔助工具，最終仍由人類決策，但真正的問題是，執法人員是否理解AI使用的資料及其潛在錯誤。他認為，當AI產生錯誤資訊並影響移民的命運時，當事人能否提出質疑、要求更正，才是這套制度必須面對的核心問題。