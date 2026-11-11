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涉中央公園3起性侵案 男子邁阿密被捕

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一名涉及紐約中央公園3起性侵案的男子在邁阿密落網，其中包含今年10月發生的最新案...
一名涉及紐約中央公園3起性侵案的男子在邁阿密落網，其中包含今年10月發生的最新案件。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

一名被指涉中央公園3起性侵案的30歲男子里維拉-德里昂，在邁阿密漢堡王工作時遭逮捕，現羈押佛州等待引渡回紐約。

一名涉及紐約中央公園3起性侵案的男子在邁阿密落網，其中包含今年10月發生的最新案件。

紐約市警局表示，包括聯邦法警在內的執法人員10日在邁阿密一家漢堡王，逮捕正在上班的30歲男子里維拉-德里昂（Dereck Rivera-Deleon）。

紐約市警局表示，來自布朗士的里維拉-德里昂因涉嫌於2026年10月24日在中央公園性侵一名女子被捕，他也將因2023年及2021年在公園發生的另外2起性侵案被起訴。

上月，警方接獲一名39歲女子報案，她指稱一名男子持刀威脅她，將她拖到中央公園一處偏僻地點性侵。紐約市警局表示，案發時間約晚間8時30分，地點在第五大道66街至67街附近。被害女子已送醫治療。

紐約市警局事後公布嫌犯影像，顯示一名身穿黑衣、頭戴連帽衫、背著背包的男子。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）針對這起案件表示：「這名倖存者的遭遇令人髮指，這是任何人都不該承受的。我們知道，每個紐約客都應該能在任何時候走在市內任何地方，而且安全無虞，任何不符這個標準的情況，我都絕不會合理化或接受。」

里維拉-德里昂在邁阿密被捕後，紐約市警局表示，將「不惜一切代價讓危險罪犯從街頭消失」。

警察密錄器畫面顯示，聯邦法警署與邁阿密海灘警局人員10日將里維拉-德里昂逮捕，他一度問道：「你們是不是把我和別人搞錯了？」

NBC邁阿密台報導，里維拉-德里昂工作的漢堡王，就位在邁阿密海灘警局正對面。

邁阿密海灘警局發言人貝斯（Christopher Bess）針對逮捕行動發表聲明說：「他極度暴力，是紐約的逃犯。幸好我們的刑警與聯邦夥伴行動迅速、偵查能力出色，或許阻止了另一起性侵案。」

據當地媒體報導，里維拉-德里昂目前被羈押在佛州特納吉福德奈特矯正中心（Turner Guilford Knight），不得交保，等候引渡回紐約。

精華 FAQ

  • 紐約市警局表示，30歲的里維拉-德里昂是在邁阿密一家漢堡王上班時被逮捕，行動由聯邦法警與邁阿密海灘警局等單位共同執行。

  • 警方指出，他除了被指涉2026年10月24日的最新案件外，還將因2023年與2021年在中央公園發生的另外2起性侵案被起訴。

  • 里維拉-德里昂目前被羈押在佛州Turner Guilford Knight矯正中心，不得交保，接下來將等待引渡回紐約，面對相關性侵指控。

中央公園 性侵 布朗士

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