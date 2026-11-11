布碌崙跑者命案遭訴嫌犯任教小學 市府下令徹查教育局聘用

涉嫌上月殺害跑者的嫌犯莫哈西布(Sayed Mohassib)曾因精神問題遭海軍陸戰隊除役，也未能重返市警局，卻在班森賀的公立小學擔任輔助教學人員，案發後仍照常上班，引發外界抨擊市教育局(DOE)審查失職。(取自莫哈西布臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙跑者命案嫌犯被起訴後，外界質疑其竟能任職公立小學，市長與民選官員已要求全面調查教育局聘用與綠道安全。

布碌崙 (布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)28歲跑者蘇亞雷斯(Katie Suarez)上月於濱海綠道(Shore Parkway Greenway)慢跑時遭割頸身亡，大陪審團10日起訴27歲嫌犯莫哈西布(Sayed Mohassib)二級謀殺等罪。莫哈西布曾因精神問題遭海軍陸戰隊除役，也未能重返市警局，卻在班森賀(Bensonhurst)第200公立小學(P.S. 200)擔任輔助教學人員，案發後仍照常上班，引發外界抨擊市教育局 (DOE)審查失職。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)已下令全面調查，民選官員也要求市府在綠道增設照明。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)表示，莫哈西布另被控竄改物證及四級非法持有武器罪，目前不得保釋。警方從她任職的凱撒灣購物中心(Caesar’s Bay Shopping Center)調閱監視器，結合臉部辨識鎖定嫌犯，並在史泰登島一處掩埋場尋獲一把刀。莫哈西布7日被捕，警方表示，他向警探稱不記得行凶經過，只記得自己渾身是血。據紐約郵報報導，他說自己必須帶刀前往，否則「會有人來殺他的家人」。警方研判這可能是隨機攻擊，兩人唯一已知的關聯是都曾就讀布碌崙學院(Brooklyn College)。

據市府紀錄及多家媒體報導，莫哈西布2022年曾短暫任職市警局，之後加入海軍陸戰隊，但因未通過心理評估遭除役。2023年他試圖重返市警局，被送往貝爾維尤醫院(Bellevue Hospital)進行精神評估後，最終未獲聘用。2024年，他的家人報警，稱莫哈西布揚言要把她們「剁碎」。

莫哈西布今年3月起在該校兼職，9月轉為全職。消息人士指出，9月以來校內至少有10人投訴他的言行，包括向學童展示手槍造型項鍊，但校方未予處理。教育局表示，已將他停職並將予以解僱，未來求職者須接受指紋背景審查，但聯邦法律禁止詢問心理健康病史，不良服役紀錄通常有賴求職者自行申報。

曼達尼日前表示，已指示團隊對此事進行全面審查。州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員聖托索(Kayla Santosuosso)及州眾議員當選人麥凱特(Chris McCreight)也發表聯合聲明，要求全面調查他受聘的經過。州參議員陳學理(Steve Chan)得知嫌犯被捕後表示，嫌犯在校任職一事「本身就是一場暴行」。蘇亞雷斯的父親奈里(Nery Suarez)批評校方，「他們該做的是調查」。

郭納德與聖托索10日也與跑者團體在綠道召開記者會，指出從韋拉札諾海峽大橋(Verrazano Bridge)到凱撒灣約一哩的路段完全沒有照明，呼籲市府在綠道翻修工程中納入照明設施，並先加裝太陽能路燈等臨時措施。