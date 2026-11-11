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紐約市議會擬全免合資格退伍軍人自住房地稅 4500戶受惠

記者曹馨元╱紐約即時報導
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紐約市議會擬讓因服役而永久完全失能、且符合資格的退伍軍人免繳主要住所的房地產稅。...
紐約市議會擬讓因服役而永久完全失能、且符合資格的退伍軍人免繳主要住所的房地產稅。(記者許君達╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市議會提出3項退伍軍人法案，核心是讓符合資格的永久完全失能退伍軍人免繳自住房地稅，並加強住房統計與LGBTQ+服務。

11日適逢退伍軍人節，紐約市議會公布三項退伍軍人相關提案。其中一案擬讓因服役而永久完全失能、且符合資格的退伍軍人免繳主要住所的房地產稅。其餘兩案分別要求市府公布退伍軍人申請及入住可負擔住房的情況，以及依法設置LGBTQ+退伍軍人聯絡員。

紐約市目前已按服役及傷殘情況，向符合資格的退伍軍人提供部分地稅減免。州法已授權地方政府提供全額豁免，但紐約市須先立法，符合州府資格要求的屋主才能享有這項優惠。法案也將豁免合資格住宅的部分特別徵費。提案人、史泰登島共和黨市議員莫拉諾(Frank Morano)估計，約4500戶退伍軍人家庭可受惠，市府因此減少的稅收不到500萬元。

在皇后區牙買加擁有住宅的海軍退伍軍人懷特(Sharan White)，因健康原因退役，目前靠傷殘福利撫養兩名兒子。她上月在書面證詞中表示，全額免稅不會讓她變得富裕，卻能讓她和孩子住得更安穩。她也呼籲市府把申請程序說清楚，讓符合資格的退伍軍人知道如何取得減免。法案一旦成法即生效，但屋主何時能在稅單上看到減免，仍未確定。

另一項法案要求市房屋保護及發展局(HPD)自2027年9月1日起，每年按市管米切爾拉馬(Mitchell-Lama)可負擔住宅項目，公布退伍軍人及其遺屬配偶的申請與入住人數，以檢視現有優先安排的成效。法案不會新增優先資格或預留更多單位。

第三項法案將把LGBTQ+退伍軍人聯絡員列為市退伍軍人服務局的法定職位，協助退伍軍人申請重新審查退伍等級，並轉介政府福利及服務。該局也須在年報中交代服務情況、收到的投訴及求助者遇到的障礙。

市議會議長梅寧(Julie Menin)表示，每名退伍軍人都應能負擔居住開支，有尊嚴地留在他們曾為之服役的地方。三項法案預定12日上午先由市議會退伍軍人委員會表決，再於下午交全體市議會審議。

精華 FAQ

  • 提案擬讓因服役而永久完全失能、且符合州府資格的退伍軍人，免繳主要住所的房地產稅，並同時豁免部分特別徵費，屬於全額稅務減免。

  • 提案人估計約4500戶退伍軍人家庭可受惠，市府因此減少的稅收不到500萬元。法案若通過，屋主何時實際在稅單上看到減免仍未確定。

  • 另外2案分別要求HPD每年公布退伍軍人申請與入住可負擔住房的數據，並把LGBTQ+退伍軍人聯絡員列為法定職位，協助申請福利與轉介服務。

共和黨 紐約市 史泰登島

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