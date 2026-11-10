上課不在教室…紐約推「漂浮教室」學生搭船學習海洋生態

紐約市推出全新的「漂浮教室」計畫，讓學生搭乘紐約渡輪（NYC Ferry），在紐約港上實地認識城市水域生態。示意圖（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市推出「漂浮教室」計畫，讓學生搭乘渡輪在紐約港實地學習海洋科學，透過水上課程擴大城市教育與海洋生態體驗。

據紐約郵報報導，紐約市 公立學校學生明年有望搭船上課。紐約市推出全新的「漂浮教室」計畫，讓學生搭乘紐約渡輪（NYC Ferry），在紐約港上實地認識城市水域生態，透過親身觀察學習海洋科學，讓整座城市成為教室。

這項計畫預計讓數千名K至12年級學生，在平日離峰時段搭乘渡輪，展開每趟90分鐘的互動式學習航程。

這項「海上學校」計畫周一正式公布，官員表示，計畫展現了「整座城市都可以成為教室」的理念。

紐約市經濟發展公司（NYCEDC）營運長帕克（Jeanny Pak）在布碌崙 大橋公園表示，「有些最有意義的學習，往往發生在校園圍牆之外。」

這項水上教室由「十億牡蠣計畫」（Billion Oyster Project）、紐約渡輪、紐約市經濟發展公司及Hornblower Group合作推出。帕克表示，計畫希望善用現有交通設施，開拓更多教育機會，讓下一代從不同角度認識這座城市。

她說，「我們將利用深受市民喜愛的紐約渡輪交通系統，透過水路串聯各個社區，創造教育機會，為年輕人開啟更多發展道路。」

計畫預計明年9月啟動，於每年勞動節至陣亡將士紀念日期間的上課日營運，每天最多安排兩趟航程，每趟約可容納300名學生及教師。

學生登上改裝後的渡輪後，將分成小組，由「十億牡蠣計畫」的教育人員帶領，依不同年齡層安排課程，認識海洋生物、氣候韌性，以及維持紐約港運作的人員與相關產業。

「十億牡蠣計畫」教育主任弗雷奧利（Ann Fraioli）表示，「當你身處水面上，就能從全新且不同的角度看這座城市，也能看見紐約市擁有的非凡生態系統。」

課程內容包括閱讀航海圖、檢測水質及觀察活體生物，讓學生透過實際操作學習海洋科學，將課本知識轉化為親身體驗。

弗雷奧利表示，「我們會帶上活牡蠣和其他小型生物，讓學生近距離觀察並辨認牠們。」

十多年來，「十億牡蠣計畫」已透過以紐約港為主題的課程及實地體驗，讓超過6萬6000名學生受益。

官員表示，這項漂浮教室計畫將進一步擴大相關教育成果，並與位於總督島、專注海事教育的公立高中「紐約港學校」（New York Harbor School）合作。該校已有超過50名畢業生進入紐約渡輪工作，擔任船長及甲板船員。

「十億牡蠣計畫」希望在2030年前接觸100萬名學生，並以透過渡輪教室每年接待1萬名學生為目標。

「十億牡蠣計畫」環境教育工作者錢波（Stefano Chiampo）目前正接受培訓，準備協助帶領這些教育航程。他期待看到學生從水上欣賞紐約港時的反應。

錢波表示，「從船上回望陸地，看見我們所創造的一切，真的是一件非常令人感動的事。」

教師可透過「十億牡蠣計畫」網站報名，預約參加2027年的漂浮教室航程。