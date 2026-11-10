我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨超預期引發升息疑慮 美股3大指數收黑 Nvidia再跌5%

拜登披露川普交接留信 信封寫「致46」內容出奇溫暖

20年來首次 紐約長島納蘇郡獨立選民超越共和黨

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據州選舉局最新公布的選民登記數據，長島納蘇郡(Nassau County)獨立...
根據州選舉局最新公布的選民登記數據，長島納蘇郡(Nassau County)獨立選民已增至約31萬4000人，超過共和黨的30萬7000人，為至少20年來首次。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

長島納蘇郡與蘇福克郡獨立選民持續激增，納蘇郡更首度超越共和黨，顯示郊區選民對兩大黨不滿，未來選戰可能更具競爭性。

根據州選舉局最新公布的選民登記數據，長島納蘇郡(Nassau County)獨立選民已增至約31萬4000人，超過共和黨的30萬7000人，為至少20年來首次。蘇福克郡(Suffolk County)也出現類似趨勢，獨立選民人數已與共和黨相當。

截至11月1日的數據顯示，納蘇郡獨立選民約31萬3876人，共和黨選民為30萬6837人。獨立選民占全郡活躍選民的31%，共和黨占30%，民主黨仍以37%居首。

長島曾是紐約共和黨的重要票倉。但在此次州長選舉中，共和黨候選人、納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)敗給尋求連任的民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)，在自己主政的納蘇郡，也未能取得領先優勢。

「新聞日報」(Newsday)分析指出，2006年納蘇郡獨立選民僅占21%，此後持續成長，今年2月仍為28%，至11月已升至31%。自2024年總統選舉以來，納蘇郡獨立選民增加約3萬6120人。

蘇福克郡獨立選民已增至約34萬5000人，占全郡選民31%，與共和黨比例持平，民主黨則占33%。長島兩郡獨立選民合計達65萬8823人，較2024年增加約5萬6000人，增幅超過9%。

霍夫斯特拉大學(Hofstra University)全國郊區研究中心執行院長利維(Lawrence Levy)指出，獨立選民增加，反映民眾對民主、共和兩大政黨均感失望。他認為，這批選民或成為未來選舉的關鍵，使原本勝負相對明朗的選區重新出現競爭。

利維還說，該群體同時包含保守派、溫和派與自由派選民。納蘇郡共和黨主席凱羅(Joseph Cairo)也指出，愈來愈多選民不再單純依政黨立場投票，共和黨過去仍曾獲得大量無黨籍選民支持。

紐約州民主黨主席、納蘇郡民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)則認為，選民對共和黨右翼立場，以及民主黨內日益活躍的社會主義派別都存在疑慮，促使部分人拒絕兩黨標籤。

精華 FAQ

  • 因為最新登記數據顯示，納蘇郡獨立選民已達31萬3876人，首次超過共和黨的30萬6837人，代表當地政治版圖出現重要變化。

  • 蘇福克郡獨立選民已增至約34萬5000人，占全郡選民31%，與共和黨比例持平，民主黨則為33%，顯示無黨籍力量明顯上升。

  • 霍夫斯特拉大學的利維指出，這反映民眾對民主、共和兩黨都感到失望；雅各布斯則認為，右派與左派傾向都讓部分選民拒絕標籤。

共和黨 長島 霍楚

上一則

紐約長島市高級公寓變毒屋 查獲120公斤可卡因

下一則

上課不在教室…紐約推「漂浮教室」學生搭船學習海洋生態
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

民主黨續掌紐約三大州級職位

民主黨續掌紐約三大州級職位

新州民主黨新增選民 逾共和黨3倍

新州民主黨新增選民 逾共和黨3倍
紐約市提前投票減6% 青年降溫

紐約市提前投票減6% 青年降溫
蘇奧齊擊敗共和黨對手連任 皇后區得票逾6成

蘇奧齊擊敗共和黨對手連任 皇后區得票逾6成

熱門新聞

紐約州長霍楚(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學投票所，與市議員黃敏儀(左)、州參議員劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧／攝影)

霍楚壓倒性擊敗布萊克曼 連任紐約州長

2026-11-04 06:12
日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡。（記者 胡聲橋╱攝影 ）

日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡

2026-11-05 09:50
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛推拿店命案 華女赤裸遭刺死 店面曾遭投訴「成人場所」

2026-11-08 01:30
布碌崙華社一住宅發生三級火災，致六死。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

2026-11-06 06:03
圖為機場免稅店示意圖。（路透）

旅客自助結帳還要多付「員工福利費」？甘迺迪機場挨轟

2026-11-05 15:58

超人氣

更多 >
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮
不辦信用卡也能進機場貴賓室 2大航司推「單日通行證」

不辦信用卡也能進機場貴賓室 2大航司推「單日通行證」
美中俄三方會談恐生變？WSJ：北京提1要求遭美方拒絕

美中俄三方會談恐生變？WSJ：北京提1要求遭美方拒絕