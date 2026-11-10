紐約長島市高級公寓變毒屋 查獲120公斤可卡因
紐約長島市一間高級公寓遭查獲120公斤可卡因與槍械，兩名被告涉嫌替販毒組織在社區內藏毒並分銷，已遭聯邦起訴逮捕。
AI摘要
文章摘要整理：
紐約長島市一間高級公寓遭查獲120公斤可卡因與槍械，兩名被告涉嫌替販毒組織在社區內藏毒並分銷，已遭聯邦起訴逮捕。
紐約南區聯邦檢察官辦公室日前解封一起販毒案起訴書，兩名被告涉嫌在皇后區長島市(Long Island City)一間豪華高層公寓內存放大量可卡因(又譯古柯鹼)和危險武器。
法庭文件顯示，被告康特雷拉斯(Glen Contrearas)和馬爾卡諾(Eric Marcano)被控隸屬於一個盤踞在紐約的販毒組織，他們在長島市一棟高層建築中租用一間公寓，然後利用此處空間存放走私至紐約市內的毒品。聯邦緝毒局(DEA)從今年8月起開始調查他們所在的犯罪組織，並鎖定被告康特雷拉斯，他在當月被監視器拍到，將一個大箱子搬入其所租賃的單元。
10月29日，聯邦執法人員在康特雷拉斯位於新澤西的住宅中將其逮捕，當場起獲約4萬元現金和一台點鈔機。當日晚間，聯邦探員前往長島市公寓搜查，發現重達120公斤的可卡因和一把彈匣已上膛的手槍。搜查期間，被告馬爾卡諾使用公寓遙控鑰匙抵達該單元所在的樓層，試圖拆除樓內監視器，隨即被捕。
兩名被告分別被控一項共謀販毒罪，康特雷拉斯另被控一項使用、攜帶或持有槍枝罪，其中共謀販毒罪若罪成，法定最低刑期為十年監禁、最高可判終身監禁。
統計數據顯示，長島市是本世紀以來紐約市內人口增長最顯著的社區，最近十年便增加七成。高學歷新移民是長島市人口增長的主要來源，其中包括大量中國留學生和專業人士。目前，長島市內的華人社群逐漸擴大，已有發展成「最新華埠」之勢。紐約南區聯邦檢察官麥克唐納(Jamie McDonald)和緝毒局紐約辦事處負責人伊斯拉姆(Farhana Islam)均表示，本案涉及的毒品數量驚人，而嫌犯將其藏在高級公寓內並向周邊區域販售，對這個新興社區的潛在危害巨大。
聯邦探員在長島市一間豪華高層公寓內，查獲重達120公斤的可卡因，並發現一把彈匣已上膛的手槍，顯示該處不僅是藏毒點，也可能涉及武裝保護。 起訴書指出，康特雷拉斯與馬爾卡諾疑屬紐約一個販毒組織，先租下公寓作為毒品倉庫，再把走私入境或運入市內的可卡因藏放其中，供後續分銷。 10月29日警方先在新澤西逮捕康特雷拉斯，並起獲約4萬元現金與點鈔機；之後在公寓內查毒與槍，馬爾卡諾也被捕。兩人均面臨共謀販毒罪，康特雷拉斯另涉槍枝罪，販毒罪最低刑期為10年。
精華 FAQ
聯邦探員在長島市一間豪華高層公寓內，查獲重達120公斤的可卡因，並發現一把彈匣已上膛的手槍，顯示該處不僅是藏毒點，也可能涉及武裝保護。
起訴書指出，康特雷拉斯與馬爾卡諾疑屬紐約一個販毒組織，先租下公寓作為毒品倉庫，再把走私入境或運入市內的可卡因藏放其中，供後續分銷。
10月29日警方先在新澤西逮捕康特雷拉斯，並起獲約4萬元現金與點鈔機；之後在公寓內查毒與槍，馬爾卡諾也被捕。兩人均面臨共謀販毒罪，康特雷拉斯另涉槍枝罪，販毒罪最低刑期為10年。
上一則
霍楚點頭川普教育券 劉醇逸提案制衡
下一則