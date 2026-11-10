紐約長島市高級公寓變毒屋 查獲120公斤可卡因

曼哈頓聯邦檢察官和聯邦緝毒局在皇后區長島市一間公寓內聯合查獲重達120公斤的可卡因和一把已上膛的手槍。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約長島市一間高級公寓遭查獲120公斤可卡因與槍械，兩名被告涉嫌替販毒組織在社區內藏毒並分銷，已遭聯邦起訴逮捕。

紐約南區聯邦檢察官辦公室日前解封一起販毒案起訴書，兩名被告涉嫌在皇后區長島市 (Long Island City)一間豪華高層公寓內存放大量可卡因(又譯古柯鹼)和危險武器。

法庭文件顯示，被告康特雷拉斯(Glen Contrearas)和馬爾卡諾(Eric Marcano)被控隸屬於一個盤踞在紐約的販毒組織，他們在長島市一棟高層建築中租用一間公寓，然後利用此處空間存放走私至紐約市 內的毒品。聯邦緝毒局(DEA)從今年8月起開始調查他們所在的犯罪組織，並鎖定被告康特雷拉斯，他在當月被監視器拍到，將一個大箱子搬入其所租賃的單元。

10月29日，聯邦執法人員在康特雷拉斯位於新澤西的住宅中將其逮捕，當場起獲約4萬元現金和一台點鈔機。當日晚間，聯邦探員前往長島市公寓搜查，發現重達120公斤的可卡因和一把彈匣已上膛的手槍。搜查期間，被告馬爾卡諾使用公寓遙控鑰匙抵達該單元所在的樓層，試圖拆除樓內監視器，隨即被捕。

兩名被告分別被控一項共謀販毒罪，康特雷拉斯另被控一項使用、攜帶或持有槍枝罪，其中共謀販毒罪若罪成，法定最低刑期為十年監禁、最高可判終身監禁。

統計數據顯示，長島市是本世紀以來紐約市內人口增長最顯著的社區，最近十年便增加七成。高學歷新移民是長島市人口增長的主要來源，其中包括大量中國留學生和專業人士。目前，長島市內的華人社群逐漸擴大，已有發展成「最新華埠」之勢。紐約南區聯邦檢察官麥克唐納(Jamie McDonald)和緝毒局紐約辦事處負責人伊斯拉姆(Farhana Islam)均表示，本案涉及的毒品數量驚人，而嫌犯將其藏在高級公寓內並向周邊區域販售，對這個新興社區的潛在危害巨大。