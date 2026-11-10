霍楚點頭川普教育券 劉醇逸提案制衡

紐約州參議員劉醇逸近日提案，擬將紐約州是否參與川普政府聯邦教育券計畫(School Voucher Program)的決定權，由州長轉交州教育理事會(Board of Regents)。圖為州長霍楚(中)在此次選舉日，與劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 劉醇逸提案欲把紐約是否參與川普政府教育券計畫的決定權交給州教育理事會，以制衡霍楚已同意加入2027年聯邦方案的決定。

紐約州參議員劉醇逸 近日提案，擬將紐約州是否參與川普 政府聯邦教育券計畫(School Voucher Program)的決定權，由州長轉交州教育理事會(Board of Regents)。此前，州長霍楚 (Kathy Hochul)已宣布紐約將於2027年加入該計畫，部分公立教育倡議團體反對，擔憂聯邦資金變相補貼私立學校，削弱公立教育資源。

聯邦教育券計畫是去年通過的「大而美法案」的一部分，預計2027年1月實施。根據規定，納稅人向符合資格的獎學金發放機構(Scholarship-Granting Organizations)捐款，可獲得每人最高1700元的聯邦稅額抵免。這些機構再將捐款用於補助符合資格家庭的教育開支，包括私立及宗教學校學費，以及公校學生的課後輔導、特殊教育服務等。各州可自行決定是否參與計畫。

這項政策的爭議在於，雖然公私立學校學生都可能受益，但反對者認為，聯邦政府透過稅收優惠鼓勵捐款，實際上可能將公共資源導向私校，吸引學生離開公校，長期削弱公校的招生及經費。此外，聯邦規則也未賦予州府充分權力，限制補助只發給低收入家庭，或排除有歧視性招生政策的機構。

霍楚月前宣布加入計畫時表示，經過審查聯邦規定，認為這項政策有機會為紐約學生及家庭帶來數百萬元的額外資源，而不會減少州及地方原有的公校經費。天主教學校團體支持其決定。

然而，紐約州聯合教師工會(NYSUT)及市聯合教師工會(UFT)均反對，批評該計畫是以獎學金之名，推動私立教育補貼。州眾議長希士提(Carl Heastie)此前也主張，公共資金應優先支持須對納稅人負責、服務所有兒童的公立學校。

劉醇逸表示，無論川普政府如何包裝，這項政策本質上仍是教育券制度，而紐約州過去經過多年辯論，已拒絕採行此類政策。即使部分公校能獲得補助，計畫的主要意圖仍是資助私校，紐約不應輕易接受。

根據劉醇逸提案，從2028課稅年度起，是否加入聯邦教育券計畫，將由州教育理事會每年決定。該機構也將負責認定哪些獎學金發放組織符合資格，州稅務部門不得在未獲評議會同意下自行參與計畫。

劉醇逸強調，州教育理事會已有逾200年歷史，較能避免受到短期政治因素干擾。州參議員克魯格(Liz Krueger)及傑克森(Robert Jackson)也支持提案，認為重大教育政策應由教育專業機構決定。