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紐約法拉盛華女推拿店命案 54歲嫌犯落網

記者戴慈慧／紐約即時報導
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法拉盛一家推拿店日前發生華裔女子遭刺身亡命案，警方已逮捕54歲嫌犯布洛迪旺，並控...
法拉盛一家推拿店日前發生華裔女子遭刺身亡命案，警方已逮捕54歲嫌犯布洛迪旺，並控以謀殺、搶劫等罪名。圖為案發店面。(取自Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛一間推拿店6日發生華裔女子遭刺死命案，警方9日逮捕54歲嫌犯布洛迪旺並控謀殺、搶劫及持械罪，案情與死者身分仍待釐清。

皇后區法拉盛一家推拿店6日發生華裔女子遭刺身亡命案，警方經過三天追查，於9日逮捕先前遭通緝的54歲男子布洛迪旺(Zhordrack Blodywon)，並以謀殺、搶劫及非法持有武器等罪名控告。目前死者身分尚未正式公布，據悉其家屬人在海外，警方仍在進行通知程序。

命案發生於6日下午約4時30分，地點位於法拉盛164街36-17號，介於Crocheron Avenue及Depot Road之間。根據警方調查及監視器畫面，布洛迪旺當天下午約4時16分進入店內，停留約20分鐘後離開。據執法消息人士透露，嫌犯離開時曾踢開大門，隨後一名認識死者的女子進入店內，才發現她倒臥地上、身中多刀，立即報警。

警消趕抵現場時，39歲女子已失去意識，頭部及身體有多處刀傷，經救護人員確認當場死亡。警方隨即封鎖現場蒐證，並調閱店內及附近監視器，循線鎖定布洛迪旺。

警方8日公布他的通緝照片，指出他身高約6呎、體重約200磅，最後已知居住地位於皇后區，並提醒民眾嫌犯可能持有武器，切勿自行接近。隔日，警方通緝小組將他逮捕。警方表示，布洛迪旺目前無固定住所，已面臨謀殺、搶劫及非法持有武器等指控。

案發店面外牆留有「SKIN」招牌，玻璃門窗以不透明材料遮蔽，從街上不易看清內部。附近居民表示，該店過去曾經營美容相關業務，一度關閉，近期才重新營業。命案發生後，不少居民對白天在住宅區附近發生暴力事件感到震驚。

根據市樓宇局紀錄，該地址在案發前一天曾接獲一宗涉及疑似違規成人場所的投訴，但相關情況尚未獲證實，警方也未指出投訴與命案有關。

至於嫌犯與死者是否原本相識、案發時究竟發生何事，以及是否有財物遭竊，警方尚未進一步說明。雖然布洛迪旺已被控搶劫罪，詳細犯案動機仍待調查。

截至10日，警方尚未公布死者姓名及嫌犯的進一步出庭安排。布洛迪旺目前僅受到刑事指控，在法院定罪前依法推定無罪。

精華 FAQ

  • 警方鎖定的嫌犯為54歲男子布洛迪旺，並於9日將他逮捕。警方指出，他先前已被通緝，之後由通緝小組依線索將其拘捕，現已面臨相關刑事指控。

  • 案件發生於6日下午約4時30分，地點在法拉盛164街36-17號的推拿店內。39歲女子被發現倒臥店中，頭部及身體多處刀傷，送醫前已確認當場死亡。

  • 警方透過店內與周邊監視器畫面追查到嫌犯，並注意到他離開時曾踢開大門。至於嫌犯與死者是否相識、犯案動機、財物是否遭竊，以及死者姓名與出庭安排，警方仍未公布。

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