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紐約留不住年輕人？移民減少、住房太貴 企業擴張也卡關

紐約留不住年輕人？移民減少、住房太貴 企業擴張也卡關

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紐約州人口成長停滯、老化問題日益嚴重，正逐漸成為企業擴張與勞動市場發展的阻礙。（...
紐約州人口成長停滯、老化問題日益嚴重，正逐漸成為企業擴張與勞動市場發展的阻礙。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州因人口老化、移民減少與住房成本過高，勞動力供應持續吃緊，進而拖累企業擴張與就業成長。

據紐約郵報報導，紐約州人口成長停滯、老化問題日益嚴重，正逐漸成為企業擴張與勞動市場發展的阻礙。根據州長霍楚（Kathy Hochul）辦公室最新公布的一份報告，目前全州65歲及以上人口占比已達19.3%，接近五分之一，較十年前的15%明顯增加。

霍楚年中預算計畫中的「勞動市場」章節指出，隨著嬰兒潮世代（Baby Boomers）陸續退休，年輕人口卻不足以填補退出職場者留下的空缺，人口成長受限與勞動力老化，正使紐約面臨勞動人口供應不足的問題。

報告指出，「紐約州勞動市場面臨與全美相似的限制，企業擴張態度審慎，加上勞動力成長有限，進一步抑制招聘活動。」

報告也警告，人口成長受限及勞動力老化，將限制州內勞動力供應，進而拖累就業成長。不過，失業率預計仍可維持穩定。州預算局預估，2026年至2028年，紐約州失業率每年平均為4.4%，略高於全美平均水平。

分析人士指出，紐約就業市場缺乏活力，背後有多重原因。首先是外國移民人數減少。過去，外來移民一直是填補紐約人口流失的重要來源，如今移民減少，使勞動力供應進一步吃緊。此外，生活成本高昂，尤其紐約市及周邊地區缺乏足夠的平價住房，也讓年輕家庭難以在當地落腳。

代表紐約市大型雇主的「紐約市合作夥伴關係」（Partnership for the City of New York）執行長富洛普（Steve Fulop）表示，紐約人口老化的趨勢難以扭轉，但政府仍可設法改善年輕家庭的生活負擔，並提升紐約對企業的吸引力。

富洛普說，「我們無法改變紐約人口日益老化的事實，但可以改變年輕家庭是否有能力在這裡扎根，以及企業是否願意選擇紐約，在這裡創造下一批100個工作機會。」

他指出，家庭負擔能力與企業競爭力密不可分，兩者應該放在同一個政策議題中討論。

曼哈頓研究所（Manhattan Institute）研究員吉拉爾丹（Ken Girardin）則認為，外國移民減少與住房短缺同時發生，對紐約經濟造成雙重打擊。

他表示，「住房與移民是推動經濟運轉的兩項重要因素，但近年來，這兩方面都受到干擾。紐約市是新移民抵達美國後的第一站，移民人數減少，使勞動市場更加緊縮，也為紐約經濟帶來挑戰。」

川普政府近年收緊移民政策，包括終止部分移民的臨時保護身分（TPS），涉及數以千計的海地人與委內瑞拉人，進一步使部分勞動人口退出職場。

吉拉爾丹也將紐約高昂的住房成本歸咎於州及市政府的政策。他指出，2019年通過更嚴格的租金管制規定後，房東因無力負擔修繕費用，將數以萬計的住宅單位閒置，無法投入出租市場。

他說，「這反映出紐約住房市場的困境有多嚴重。新住宅供應增加的速度不夠快，租金管制政策又帶來額外干擾。」

年輕家庭不再選擇在紐約市定居的另一項跡象，是公立學校招生人數持續下滑。

過去八年，紐約市公立學校幼稚園入學人數減少23%。紐約市主計長萊文（Mark Levine）公布的數據顯示，自2013至2014學年以來，公立學校學生總數減少19%，流失近18萬7000人；單是過去一年，就減少約2萬2000名學生。

為吸引並留住在職家長，霍楚與紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）已啟動擴大公費托育服務的計畫。

精華 FAQ

  • 報告顯示，紐約州65歲及以上人口已占19.3%，較10年前的15%明顯上升，反映人口快速老化。年輕勞動力不足，已難以補上退休人潮留下的空缺。

  • 主要原因是人口成長停滯、勞動力老化與移民減少，導致可用人手不足。企業面對招工不易與擴張前景不明，態度因此更保守，招聘活動也跟著放緩。

  • 最明顯的跡象是公立學校招生下滑，幼稚園入學人數8年內減少23%，學生總數自2013至2014學年起少了近18萬7000人，顯示年輕家庭定居意願下降。

移民 霍楚 紐約州

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