紐約州高中會考仍須考四科 成績不列入成績單、不影響畢業

紐約州將取消高中生必須通過州會考才能畢業的規定，但考試仍會保留。(紐約市教育局提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州將取消高中會考作為畢業門檻，但學生仍需在畢業前參加4科考試；州府另以6項能力標準取代舊制，供學生用專題、論文或口頭報告等方式達標。

紐約州 將取消高中生必須通過州會考 (Regents exams)才能畢業的規定，但考試仍會保留。據報導，自2027至2028學年起，適用新規的學生仍須在畢業前參加四科州會考，但無須及格，分數也不會列入高中成績單或影響文憑取得。

之所以保留州會考，主要是因為聯邦要求各州在高中階段評量學生的數學、英語語文及科學表現。這項規定的用意，是讓教育主管機關了解各校的教學成效，找出需要額外支援的學校；聯邦並未要求學生通過這些測驗才能畢業。紐約州選擇沿用既有的州會考來做這項評量，並把社會科納入州內的應考安排，因此學生仍須考四科。

學生可選擇在哪個年級應考；同一科若有多種考試，也可自行選擇。例如，學生可到11年級再考通常在高中一年級修讀的代數一，科學科也可自選考試及應考時間。對學校而言，這套制度將類似三至八年級的州統考，須達到95%的應考參與率。

州教育評議會(Board of Regents)成員谷川志乃(Shino Tanikawa)認為，沿用州會考是合理做法，但新安排恐令家長困惑，尤其是目前八年級學生的家長：孩子將是首批按新制入讀高中的學生，無須靠會考成績取得文憑，卻仍要參加考試。「州會考原本有兩個用途，我們只是取消了其中一個」，她說。

至於學生要如何取得文憑，新制將以六項能力標準，取代原先以通過五項州會考為主的畢業要求。學生須展現學業基礎、創新、批判思考、有效溝通、全球公民素養，以及反思與為未來作準備的能力。未來可透過專題、論文或口頭報告等方式展現這些能力，州教育部門尚未公布具體指引。