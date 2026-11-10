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別再餵浣熊了…紐約狂犬病病例飆升 餵食者好心竟成幫兇

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紐約市近期出現浣熊狂犬病疫情，多個行政區居民接連通報發現疑似感染的浣熊。圖為浣熊...
紐約市近期出現浣熊狂犬病疫情，多個行政區居民接連通報發現疑似感染的浣熊。圖為浣熊示意圖（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市浣熊狂犬病病例今年明顯上升，部分行政區持續出現感染個體，當局以疫苗誘餌控制疫情，並提醒民眾保持距離勿餵食。

據紐約郵報報導，紐約市近期出現浣熊狂犬病疫情，多個行政區居民接連通報發現疑似感染的浣熊，部分動物甚至口吐白沫，引發民眾對疫情擴散及感染風險的擔憂。

根據市府數據，2026年至今，布朗士、布碌崙（布魯克林）、皇后區及史泰登島已通報26起浣熊狂犬病病例，曼哈頓則沒有病例。今年病例數比去年全年增加30%，更是2024年全年總數的12倍以上。

紐約市衛生局人畜共通及病媒傳染病部門主任斯拉文斯基（Sally Slavinski）表示，過去皇后區和布碌崙很少出現這麼多感染狂犬病的浣熊，但2022年至2023年初，皇后區靠近拿騷郡邊界一帶開始出現浣熊群聚，之後疫情進一步擴散至布碌崙及長島。

目前尚不清楚疫情擴散的確切原因。專家認為，浣熊數量增加可能讓病毒有更多傳播機會。新聞日報（Newsday）報導，長島每平方英里約有100多隻浣熊，遠高於鄉村地區的20至40隻。

另一種可能是病毒擴散至新地區，讓缺乏免疫力的浣熊受到感染；也不排除有人捕捉浣熊後，將牠們移往其他地方，造成病毒傳播。

史泰登島自2022年以來累計通報26起狂犬病病例，僅次於皇后區的39起。蘇福克郡今年則已通報32起狂犬病病例，比去年增加10%，其中31起涉及浣熊。

．感染後不一定會主動攻擊人

斯拉文斯基指出，感染狂犬病的浣熊不一定會像電影情節那樣主動追逐或攻擊人類，更多時候會顯得虛弱、迷失方向，甚至因癱瘓而難以行走。不過，民眾仍應與所有浣熊保持距離，因為部分動物在發病初期可能具有攻擊性。

狂犬病也可能透過浣熊傳染給貓，而貓將病毒傳給人類的機率更高。專家提醒，民眾發現生病的貓時，往往會直接抱起來送往獸醫院，反而增加接觸病毒的風險。

根據世界衛生組織（WHO），狂犬病一旦發病且未接受治療，致死率為100%。患者初期可能出現類似流感的症狀，隨後神經系統迅速惡化，出現幻覺、躁動、癱瘓及口吐白沫等症狀。

．投放口服疫苗 民眾應保持距離

為防止疫情擴散，紐約市官員會投放混合魚粉的狂犬病口服疫苗誘餌，通常在秋季進行，放置於公園及浣熊出沒熱點，讓浣熊自行取食。

斯拉文斯基表示，防疫難點在於確保疫苗由浣熊吃下，而非狗或流浪貓。在史泰登島，官員還能搭乘直升機，在大片浣熊棲息地投放誘餌。2010年中央公園爆發狂犬病疫情後，相關疫苗接種計畫基本上已消除曼哈頓的浣熊狂犬病。

不過，專家認為浣熊狂犬病短期內不會消失。民眾若發現行為異常、神情困惑或拖著後腿行走的動物，可撥打311通報；若動物具有攻擊性或已咬傷民眾，應立即撥打911，並讓傷者接受醫療處置。

紐約市衛生局也提醒市民，應妥善密封垃圾，不要將寵物食物留在戶外，以免吸引浣熊進入住宅區。民眾切勿接近或餵食浣熊，因為牠們除了狂犬病，還可能攜帶犬瘟熱、細菌感染及寄生蟲等疾病。

精華 FAQ

  • 截至2026年，布朗士、布碌崙、皇后區及史泰登島已通報26起病例，較去年全年增加30%，且是2024年總數的12倍以上。

  • 專家推測，浣熊數量增加讓病毒更容易傳播，病毒也可能擴散到新地區，還不排除有人搬運浣熊，導致感染範圍被帶到其他地方。

  • 若發現行為異常、迷失方向或拖後腿的動物，可撥打311通報；若動物具攻擊性或已咬傷人，應立即撥打911並盡快就醫。

布碌崙 曼哈頓 疫情

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