紐約觀光直升機迫降新州貨櫃碼頭 尾段斷落

一架執行維修試飛的紐約觀光直升機10日疑似發生引擎故障，被迫緊急降落在新澤西州一處貨運碼頭。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 一架執行維修試飛的紐約觀光直升機疑因引擎故障，緊急降落在新澤西州貨櫃碼頭，機上2人平安無事，尾段則斷落在路面上。

一架執行維修試飛的紐約觀光 直升機10日疑似發生引擎故障，被迫緊急降落在新澤西州一處貨運碼頭。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架貝爾（Bell）206L-4直升機載有2人，上午約8時55分降落在與曼哈頓 隔著哈德遜河相望的貝永（Bayonne）新澤西港海運碼頭（Port Jersey Marine Terminal）一條道路上。

紐新港航局(Port Authority of New York and New Jersey)證實無人受傷。

直升機營運商FlyNYON未立即回應置評請求。

現場拍攝的影片顯示，機尾一段掉落在距機身約30英尺的路面上。FAA紀錄顯示，這架直升機1999年出廠。

航管錄音顯示，駕駛員發出求救呼叫，說「Mayday、Mayday、Mayday」，並表示「我們需要在機場外降落」。

港務局表示，直升機數分鐘後降落在貨櫃碼頭外不遠處。

去年一架貝爾206L-4觀光直升機墜入哈德遜河，機上6人全數罹難。國家運輸安全委員會（NTSB）從該機殘骸中尋獲數隻雁鳥遺骸，顯示直升機墜毀前可能撞上鳥群。

美國運輸部監察長辦公室上周針對觀光直升機法規展開稽核，理由是「外界長期關注該產業的安全性，以及現行法規架構是否提供足夠保障」。

助理監察長傑克森（Marshall Jackson）表示，自2008年以來，美國至少發生58起觀光直升機墜機事故。

一架執行維修試飛的紐約觀光直升機10日疑似發生引擎故障，被迫緊急降落在新澤西州一處貨運碼頭。美聯社