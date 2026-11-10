紐約觀光直升機迫降新州貨櫃碼頭 尾段斷落
一架執行維修試飛的紐約觀光直升機疑因引擎故障，緊急降落在新澤西州貨櫃碼頭，機上2人平安無事，尾段則斷落在路面上。
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一架執行維修試飛的紐約觀光直升機疑因引擎故障，緊急降落在新澤西州貨櫃碼頭，機上2人平安無事，尾段則斷落在路面上。
一架執行維修試飛的紐約觀光直升機10日疑似發生引擎故障，被迫緊急降落在新澤西州一處貨運碼頭。
美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架貝爾（Bell）206L-4直升機載有2人，上午約8時55分降落在與曼哈頓隔著哈德遜河相望的貝永（Bayonne）新澤西港海運碼頭（Port Jersey Marine Terminal）一條道路上。
紐新港航局(Port Authority of New York and New Jersey)證實無人受傷。
直升機營運商FlyNYON未立即回應置評請求。
現場拍攝的影片顯示，機尾一段掉落在距機身約30英尺的路面上。FAA紀錄顯示，這架直升機1999年出廠。
航管錄音顯示，駕駛員發出求救呼叫，說「Mayday、Mayday、Mayday」，並表示「我們需要在機場外降落」。
港務局表示，直升機數分鐘後降落在貨櫃碼頭外不遠處。
去年一架貝爾206L-4觀光直升機墜入哈德遜河，機上6人全數罹難。國家運輸安全委員會（NTSB）從該機殘骸中尋獲數隻雁鳥遺骸，顯示直升機墜毀前可能撞上鳥群。
美國運輸部監察長辦公室上周針對觀光直升機法規展開稽核，理由是「外界長期關注該產業的安全性，以及現行法規架構是否提供足夠保障」。
助理監察長傑克森（Marshall Jackson）表示，自2008年以來，美國至少發生58起觀光直升機墜機事故。
這架貝爾206L-4直升機是在執行維修試飛時，疑似發生引擎故障而被迫緊急降落。它最後落在與曼哈頓隔河相望的新澤西州貨運碼頭道路上。 紐新港航局表示，直升機上2人都沒有受傷。不過現場影片顯示，機尾一段掉落在距機身約30英尺的路面上，顯示機體可能受到嚴重損壞。 因為去年曾有同型觀光直升機墜入哈德遜河、造成6人死亡，加上美國運輸部監察長已啟動對相關法規的稽核，外界對產業安全性與監管不足的疑慮再度升高。
精華 FAQ
這架貝爾206L-4直升機是在執行維修試飛時，疑似發生引擎故障而被迫緊急降落。它最後落在與曼哈頓隔河相望的新澤西州貨運碼頭道路上。
紐新港航局表示，直升機上2人都沒有受傷。不過現場影片顯示，機尾一段掉落在距機身約30英尺的路面上，顯示機體可能受到嚴重損壞。
因為去年曾有同型觀光直升機墜入哈德遜河、造成6人死亡，加上美國運輸部監察長已啟動對相關法規的稽核，外界對產業安全性與監管不足的疑慮再度升高。
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