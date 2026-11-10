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紐約市逾13萬8000名公校生居無定所 每8人就有1人

記者曹馨元╱紐約即時報導
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報告指出，紐約市上學年有逾13萬8000名公校學生曾住在庇護所或其他臨時住所，約...
報告指出，紐約市上學年有逾13萬8000名公校學生曾住在庇護所或其他臨時住所，約每八名學生就有一人。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市公校約1/8學生曾居臨時住所，雖略降但仍逾13萬8000人；住庇護所者在學業、缺勤與轉校上表現較差，區域差距也十分明顯。

非營利組織「兒童倡議者」(Advocates for Children)10日發布報告指出，紐約市2025至2026學年有逾13萬8000名公校學生曾居住在臨時住所，約占全市公校學生八分之一。住在臨時住所的學生人數較前一學年減少10%，主要是因住在庇護所的學生減少，但總數仍連續第11年超過10萬人。

報告所稱的「無家可歸」不限於露宿街頭；37%的學生住在庇護所，58%因經濟困難與親友或其他家庭同住。住在庇護所的學生去年州考閱讀達標率不到有固定住所學生的一半；高中準時畢業率約59%，低於全市的81%，輟學率則達14%，約為其他學生的三倍。

通勤是學生能否穩定上學的一大障礙。2024至2025學年，近半住在臨時住所的學生長期缺勤，即缺課達全學年的一成或以上；住在庇護所的學生中，這一比例達63%，遠高於全市約三分之一的水平。此外，每五名住在庇護所的學生就有一人一年內至少轉校一次，比例是其他學生的四倍多。

該組織臨時住所學生計畫主任普林格爾(Jennifer Pringle)指出，約37%的庇護所家庭被安置在子女就讀學校所在行政區以外，學生往往要等一個多月才獲安排校車。家庭平均在庇護所住14個月，長途接送也擠壓家長工作及找房的時間。她建議，社工可在家庭入住一周後詢問是否希望搬到離學校較近的庇護所。

市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)表示，市府已擴大由指定校方人員支援無家可歸學生及家庭的計畫，並在庇護所集中的學區增設社區學校，提供視力保健及住房轉介等服務。

布朗士學生無家可歸的比例居五區之首，近六分之一；曼哈頓約七分之一，但人數按年減少18%，降幅最大；史泰登島最低，約二十分之一。南布朗士第9學區、布碌崙布朗斯維爾第23學區及布希維克第32學區均逾五分之一；涵蓋貝賽、新鮮草原及牙買加莊園的皇后區第26學區則低於5%。

精華 FAQ

  • 根據報告，2025至2026學年紐約市有逾13萬8000名公校學生曾住在臨時住所，約占全市公校學生的1/8。雖較前一學年減少10%，但已連續第11年超過10萬人。

  • 住在庇護所的學生去年州考閱讀達標率不到有固定住所學生的一半，高中準時畢業率約59%，明顯低於全市81%。另有近半長期缺勤，且輟學率約達14%，約是其他學生的3倍。

  • 布朗士學生無家可歸比例居五區之首，近1/6；南布朗士第9學區、布碌崙第23與第32學區都逾1/5。市府則擴大指定人員支援，並在庇護所集中學區增設社區學校與轉介服務。

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