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華埠茂比利街70號重建動工 5社區機構2030年回遷

記者曹馨元╱紐約即時報導
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各民代表示，這場動工儀式等了太久，受火災影響的機構終於有望回到永久會址，恢復完整...
各民代表示，這場動工儀式等了太久，受火災影響的機構終於有望回到永久會址，恢復完整服務。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

華埠茂比利街70號在2020年五級大火後啟動重建，將改建為8層社區文化中心，預計2030年完工，並讓原本遷出的5個機構回到原址。

9日，曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)70號舉行重建動工儀式。這座百年大樓在2020年一場五級大火中嚴重受損，迫使其內五個社區機構遷出。重建工程將把原有五層大樓改造為八層社區文化中心，公共空間將比原來增加約三成；工程預計2030年完工，獲撥款1億8400萬元。

茂比利街70號建於1892年，原為第23公立學校，1970年代中期停辦後，成為華策會華埠老人中心、United East Athletic Association、陳氏舞蹈中心(Chen Dance Center)、美國華人博物館(MOCA)及華埠人力中心(Chinatown Manpower Project)的據點。

2020年1月23日，農曆新年前夕，大樓發生五級火災，五個機構被迫遷出。部分機構其後在臨時場地恢復服務，但規模不及以往。

市行政服務局局長北清夢(Yume Kitasei)在現場回憶，昔日居民來這裡上語言課、學跳舞，也和朋友在老人中心共進午餐。她說，大火讓華埠失去重要的聚會場所；數月後疫情令全市停擺，居民更難相聚。

新大樓將保留原有兩層外牆及歷史樓梯間，增設六間社區活動室及老人中心專用廚房。市設計與建設局局長奧喬亞(Paul A. Ochoa)說，六樓多用途大廳將可俯瞰哥倫布公園，與戶外露台相通，容納最多475人。大樓將全面採用無障礙設計，屋頂及外牆的太陽能板預計最多可供應全樓三成用電。

樓內也將設置藝術家馬文(Jennifer Wen Ma)的公共藝術作品「易之翼」。主體是一件約33呎長的懸吊雕塑，融入從火場搶救出的物件，並以玻璃球作為時光膠囊，保存與大樓有關的故事。

市議員馬泰(Christopher Marte)、州參議員卡瓦納(Brian Kavanagh)等民代出席並致詞。北清夢感謝歷任民代支持重建，並提到前市長白思豪(Bill de Blasio)與時任市議員陳倩雯(Margaret Chin)於2021年承諾投入1億7000萬元，市府其後與馬泰再爭取追加經費。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)透過新聞稿表示，多年來，這裡是鄰里相聚、長者交友、文化團體延續華埠傳統的地方。大火後，這些團體和依賴其服務的居民不得不另覓去處，「現在，我們要讓他們回家」。

動工儀式上，華策會華埠老人中心、陳氏舞蹈中心(Chen Dance Center...
動工儀式上，華策會華埠老人中心、陳氏舞蹈中心(Chen Dance Center)先後帶來舞蹈表演。(記者曹馨元╱攝影)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)70號舉行重建動工儀式，工程預計2...
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)70號舉行重建動工儀式，工程預計2030年完工。(記者曹馨元╱攝影)

精華 FAQ

  • 原本的5層大樓將改建為8層社區文化中心，新增6間社區活動室與老人中心專用廚房，公共空間也將比原來增加約3成，並全面採用無障礙設計。

  • 受影響的5個機構包括華策會華埠老人中心、United East Athletic Association、陳氏舞蹈中心、美國華人博物館以及華埠人力中心，部分機構之後以臨時場地繼續服務。

  • 工程獲撥款1億8400萬元，保留部分歷史外牆與樓梯間，屋頂及外牆加裝太陽能板，並設公共藝術作品；完工後可重建華埠重要聚會與文化服務空間。

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