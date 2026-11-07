法拉盛推拿店華女遭刺身亡 警鎖定劫殺嫌犯 店面前一日遭成人場所投訴

7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛一間推拿店發生搶劫凶殺案，華裔女子在店內遭刺身亡，警方已鎖定嫌犯並追緝；同時，該址前一日曾接獲成人場所投訴，經營疑雲浮現。

皇后區法拉盛 一家推拿店11月6日發生搶劫命案，一名華裔 女子被發現赤裸倒臥店內、身中多刀死亡。警方表示，監控顯示男子入店搶劫，與女子搏鬥後將其刺死，目前已鎖定嫌犯身分，正展開追緝。命案也引出店面經營疑雲：曾在該址經營美容店的業者指接手者提供色情按摩，市樓宇局紀錄則顯示，該地址在案發前一天收到一宗「成人場所」投訴，相關指控仍待查證。

警方表示，6日下午約4時30分，911接獲通報，指164街36-17號一家按摩店內有人失去意識、大量流血。急救人員抵達後立即通知109分局，巡邏警員隨後到場，發現女子全身赤裸，頭部及身體有多處刀傷，當場被宣告死亡。警方證實死者為華裔，但未找到她的身分證明文件。根據警方初步調查，嫌疑人進入店內實施搶劫，期間與受害人發生搏鬥，造成女子遭刺身亡。

7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。164街及旁側一小段道路也可見封鎖帶，行人仍可通行。店面上方的黑色招牌僅剩金色「SKIN」字樣，玻璃門窗以不透明材料遮蔽，無法從外面看清內部，窗面仍標示「臉部護理」及「皮膚護理」以及按摩圖片。窗面張貼的電話(347)458-5918目前無法接通。周邊多為韓裔商家。

兩名附近的華人商家表示，該處經營已有一段時間，但已記不清具體開了多久。之前經營美容，後來曾停業，約兩三個月前又重新經營推拿業務。他們印象中，以前店內曾有華人及韓國人员工。其中一人表示，兩三個月前店面重開後，店面有時連燈都沒有開，門窗緊閉，從外觀很難判斷是否正在營業。但兩人均表示，沒有因附近發生命案而特別擔心自身安全，但對女子遇害感到同情。

據報道，原在該址經營Skin Sarang美容店的Jessica Kang表示，她一年前已搬離，新業者沒有另製完整招牌，只移除了她原標誌的一部分。她稱接手者將該處改為提供「色情按摩」(happy endings)的場所。

市樓宇局公開紀錄顯示，就在女子遇害前一天、11月5日，該地址收到一宗「成人場所」（Adult Establishment）類別投訴，編號4A57567。截至7日，投訴仍未結案，未列出檢查日期及處理結果。

目前，案件仍在調查中，警方正追查嫌疑人下落，並繼續核實死者身分。嫌疑人為非洲裔男子，禿頭、身材魁梧，身高約6呎2吋，身穿黑色連帽上衣、藍色牛仔褲及Timberland靴子，攜帶黑色垃圾袋，事後徒步逃離，方向不明。警方呼籲有線索民眾撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

164街及旁側一小段道路也可見封鎖帶，行人仍可通行。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛一家推拿店11月6日發生搶劫命案，一名華裔女子被發現赤裸倒臥店內、身中多刀死亡。圖為案發店面。(記者高雲兒╱攝影)