紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙女跑者蘇亞雷斯夜間慢跑時遭刺頸身亡，警方逮捕在公立小學任職的27歲嫌犯莫哈西布，並持續追查凶刀、作案動機與案發經過。

28歲女子蘇亞雷斯(Katie Suarez)10月30日晚間，在布碌崙 (布魯克林 )巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺，送醫後不治。警方7日逮捕疑涉案的27歲男子莫哈西布(Sayed Mohassib)，並以二級謀殺罪起訴。

據警方消息人士透露，莫哈西布目前在離案發地點僅數個街區的第200公立小學擔任教師助理。他曾短暫任職市警局，後來在陸戰隊因心理狀況不適任被退役。

他向警方表示不記得行凶經過，只記得醒來時滿身是血。警方認為他已丟棄凶刀，目前正在新澤西州 一處垃圾場搜尋。

據NBC引述兩名執法消息人士報導，莫哈西布向警方供稱，案發時曾帶刀沿著貝爾特公路(Belt Parkway)步行，之後失去意識，醒來時「滿身是血」。

消息人士指出，步道附近的監視器拍到一名男子在案發一帶來回走動，警方循影片追到一家理髮店，從店裡取得他的身分資料。住處附近的監視器也拍到他在案發當晚丟棄數袋垃圾，警方因此搜查一艘環衛局駁船，翻找幾天前收走的垃圾，尋找證據。

市警局只表示，偵探掌握的證據「證明他人在案發現場」，至今尚未公布犯案動機。

警方在調閱影片後，循線在他位於新澤西州的住處逮捕他。警方相信他把刀丟進垃圾後，刀子先被運往史泰登島的垃圾掩埋場，再轉運到新澤西州的垃圾場。

據消息人士透露，莫哈西布在行凶後仍照常回學校上班。同事發現他說話語無倫次、舉止異常，曾向警方通報，但他並非因校園通報被捕。

據悉，莫哈西布在加入市警局前就曾在公立學校擔任助理。他2022年進入市警局，只工作一個月就離職，轉投陸戰隊，之後被認定心理狀況不適任而退役。他曾想重返市警局，但申請遭拒，於是回到市教育局(DOE)任職。

警方表示，目前已知莫哈西布與蘇亞雷斯唯一的關聯是兩人都曾就讀布碌崙學院(Brooklyn College)，但不清楚兩人是否認識。

據調查，蘇亞雷斯當天從道明銀行(TD Bank)下班，與母親會合換上運動服後，先行出發慢跑。晚間7時56分，她接到父親來電，說自己幾分鐘就回來，警方相信她約在8時15分遇襲。因她遲遲未現身，父母分頭尋找，最後父親在附近樹下發現她，頸部有兩處刀傷。

蘇亞雷斯送醫後被宣告腦死，家屬讓她靠維生系統維持，以便捐贈器官，她於11月2日離世。據報導，她遇襲時正在為11月14日的一場路跑賽事練習。