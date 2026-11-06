布碌崙日落公園華人住宅大火6死9傷 曾3度被投訴違法分租

日落公園7大道華社5日發生致命火災，造成六死九傷。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙日落公園一棟華人住宅凌晨大火奪走6條人命，並波及鄰屋；起火疑涉縱火或電線問題，而涉違法分租的安全隱患也再度引發關注。

布碌崙日落公園 58街一棟華人 兩層住宅5日凌晨發生致命火警，造成六死、至少九傷，罹難者包括一對從事裝修的夫妻、一對母女及一對祖孫，火勢延燒至隔壁住宅。起火原因目前眾說紛紜，有住戶指稱一樓住戶涉嫌剪斷電線縱火，當局也在現場發現一輛疑為起火點之一的電單車。市樓宇局紀錄則是顯示，該屋曾三度被投訴違法改建地下室、私自分隔單位，但檢查人員四度無法入屋，投訴隨即結案，讓社區非法分租的安全隱患再度引發關注。

這棟位在58街653號的華人住宅為地面兩層、地下一層的建築。根據市消防局的報告，火警發生在11月5日凌晨1時39分，消防局共出動副總指揮官一名、營長兩名、水車隊四隊、雲梯車隊三隊、救援隊與特勤隊各一隊，另派出基本與高級生命支持救護車各一輛，以及緊急醫療服務值班隊長一名。報告指出，據報共有10名民眾受傷，火勢於凌晨4時28分受到控制。

人為縱火？分隔公寓電線肇禍？

直至6日工程團隊至現場進行外牆補修，避免建屋材料崩塌。現場聚集民眾圍觀，周邊仍散發著淡淡的燒焦味。從隔壁遭波及的房屋陽台可窺見事發房屋的情況，事發房屋廚房部分的爐台等處也被燒至焦黑，眾多雜物堆積在後院。二樓罹難者包含一對做裝修的夫妻、一對母女以及一對祖孫。而據悉，九位傷者中包含一樓的兩位住戶、兩位隔壁鄰居、三名消防員及兩名警察。

目前事發原因眾說紛紜，有住戶指出該事件為人為縱火，但現場亦搜出燒焦的電單車。市議員黃友興(Phil Wong)受訪另點出，有些屋主未取得市府許可便自行分隔公寓，可能導致電線配置不當。根據市樓宇局公開資料顯示，該住址曾接獲三起有關這棟民宅違法施工的投訴。

樓宇局4度嘗試入屋檢查未果

投訴內容指稱，屋主將地下室違法改建為公寓，並將一、二樓的兩戶公寓隔成三個單位。但檢查人員在2025年9月至2026年8月間四度嘗試入屋檢查未果，投訴案隨即結案。樓宇局發言人馬吉爾托（David Maggiotto)表示，檢查人員無權強行進入建築物。

根據市府紀錄，該建築於2019年由登記在7大道5722號的「One Golden Sunshine Corp」購入，旗下還擁有皇冠大酒樓等商業體。根據紐約州檢察長辦公室的紀錄，與該公司有關聯的有兩人，分別是醫師王衛(Wei Wang)及其妻范雲琪(Yun Qi Fan，音譯)。市府紀錄顯示，王衛在附近至少還擁有另一處房產，但兩人拒絕置評。

半小時奪6命 鄰居盼管制電單車

住在隔壁的鄰居雖不認識隔壁的住戶，但目睹火災現場的John回顧當時情況，他表示「我只體會到半小時死六條人命」，他表示，大家的生活各過各的，頂多見面互相打招呼，但從來沒有聽過隔壁有爭執聲。對於分租情況，他也坦言此種非法分租情況在華人社區屢見不鮮。

他也指出，自己來美10多年看了許多跟鋰電池爆炸有關的火災案件，也因為更加深他的安全意識，但他與同住的住戶更希望未來政府能更嚴格管制電單車。

此外，由於火勢蔓延至隔壁的651號，二樓的租客6日仍在不斷將房內的重要物品移至隔壁鄰居家。二樓四房兩廳中，靠近火災起火點的前側兩間房間屋頂遭到燒穿，另一間靠近事發房屋廚房的房間也遭波及，地板上遍布隔音棉、雜物以及煙灰。租客稱，火災發生的時間太快她們完全沒反應過來，原先協助安置的紅十字會在她們抵達欲入住飯店時，卻臨時告知該安排已經取消，導致受影響租客只好自費留宿一晚，目前仍然在尋找能短暫落腳的地方。對此，謝曉瓊則是表示，若受影響的住戶有任何需求，皆可致電莊文怡辦公室(718)307-7151詢問。

受到影響的隔壁住戶房間與天花板都遭燒穿，目前數名住戶仍在尋找暫時落腳處。(記者馬璿／攝影)

事發房屋的廚房已燒至焦黑。(記者馬璿／攝影)

受到影響的隔壁住戶房間與天花板都遭燒穿，目前數名住戶仍在尋找暫時落腳處。(記者馬璿／攝影)

事發隔日，仍有數位周邊住戶在對街圍觀。(記者馬璿／攝影)