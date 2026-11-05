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7大道華人住宅火災可能由電線短路和鋰電池爆炸共同引發

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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7大道5日凌晨華人住宅火災可能由電線短路和鋰電池爆炸共同引發。(記者胡聲橋╱攝影...
7大道5日凌晨華人住宅火災可能由電線短路和鋰電池爆炸共同引發。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

日落公園7大道華人住宅凌晨失火釀成6死7傷，居民與倖存者稱疑由牆上電線短路起火，後續再引燃鋰電池加劇災情。

日落公園7大道5日凌晨的火災導致六人死亡和七人受傷。這一災難性事件引起了布碌崙(布魯克林)華社的廣泛關注和議論。根據附近居民和一位火災倖存者的敘述，這場災難很有可能始於牆上電線短路，大火又引燃了鋰電池，最後釀成大禍。

住在火災點不遠處的陳先生說，58街653號住著一位有點精神問題的男子，經常有各種小破壞行為，還會打人。4日白天，這名男子把二樓牆上插頭處的電線弄壞了，導致電線冒煙冒火花。這事本來應該請專業電工來處理，但最後由二樓一位電工權且處理一下，就暫時放下了。令人意想不到的是，正是這個有待處理的電路在深夜引起了火災。這一說法目前已得到多人證實。

據了解，58街653號華人住宅火災唯一倖存者是住在一樓後端的一對華人夫婦。他們是在窗戶邊被消防員救出的。他們在那裡住了五年，孩子沒有和他們住在一起。林姓華婦雖然吸入了煙霧，但經治療後應無大礙。其丈夫被送往史島醫院急救，傷勢穩定，性命無憂。

這位林姓華婦說，樓裡應該有兩部電單車，一輛是她的，當時停放 在樓梯口，火災發生時沒有充電，還有一輛停放在2樓。她認為可能是大火引燃了鋰電池，加劇了火勢，而不應該是鋰電池首先引發了火災。有好幾位目擊者都表示，是大火在前，爆炸在後。

據一位俞姓鄰居介紹，樓裡住的應該都是福州人。他在深夜聽到有人叫著火了就趕緊衝了出去。他看到一樓起火了，但那時火勢還小，當時的時間是凌晨1時26分。這名俞姓男子說，他1時38分報了警，1分鐘後火勢就變得很大，又過了一兩分鐘，消防車和警車就都趕到了。

7大道5日凌晨華人住宅火災可能由電線短路和鋰電池爆炸共同引發。(記者胡聲橋╱攝影...
7大道5日凌晨華人住宅火災可能由電線短路和鋰電池爆炸共同引發。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 火災發生在日落公園7大道，造成6人死亡、7人受傷，屬於嚴重災難性事故，也引發布碌崙華社高度關注與討論。

  • 多名居民表示，火災可能先從二樓牆上電線短路開始，當時已出現冒煙與火花，之後深夜再引燃其他可燃物，導致火勢迅速擴大。

  • 倖存者認為樓內電單車鋰電池是被大火引燃，進而讓火勢更猛烈，而非最初起火原因；多位目擊者也稱爆炸是在起火之後才發生。

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