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旅客自助結帳還要多付「員工福利費」？甘迺迪機場挨轟

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為機場免稅店示意圖。（路透）
圖為機場免稅店示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約JFK機場一家書店在顧客全程自助購物後，仍加收3%「員工留任費」，引發網友質疑這是變相強制小費並掀起爭議。

據紐約郵報報導，消費者不僅要面對愈來愈多的小費要求，甚至連自助結帳、自己掃描商品及裝袋，也可能被收取員工費用。

紐約甘迺迪國際機場（JFK）一家書店近日向一名旅客加收「員工留任費」，盡管整個購物過程都是顧客自行操作，從掃描商品到裝袋都不需要店員協助。事件曝光後，引發網友強烈反彈，不少人痛批這根本是變相強制收取小費。

一名旅客日前在社群平台Reddit貼出自己在紐約皇后區甘迺迪機場第五航廈「布萊恩特公園市集」（Bryant Park Market）購物的收據，引起熱議。

這名旅客表示，當時他準備搭乘清晨6時的班機，原本只想買一本名為「十一月的狂風：艾德蒙費茲傑羅號沉船事件不為人知的故事」（The Gales of November: The Untold Story of Edmund Fitzgerald）的書，定價21.99元。

沒想到結帳時，帳單除了2.01元銷售稅，還多出一筆0.66元的「員工福利」費用。收據底部註明，店家會加收3%的附加費，用於員工留任計畫，並特別以粗體字強調，這筆費用「並非小費」。

這名旅客將收據上傳至Reddit論壇後，立即引來大批反對小費文化的網友留言，痛批店家竟將人事成本轉嫁給自行結帳的消費者。

一名網友氣憤表示，「如果是我，肯定會氣到立刻轉身退書。我絕不會接受這種明目張膽的敲竹槓，實在令人火大。」

另一人則說，「這對我來說就是最後一次光顧了。我再也不會去那裡消費。店家有權決定是否加收這筆費用，但我也有權選擇到別的地方買東西。」

還有網友直言，「不管他們取什麼名字，這實際上就是強制收取小費。」

精華 FAQ

  • 事件發生在紐約甘迺迪國際機場第5航廈的「布萊恩特公園市集」書店。旅客在那裡自助購買一本書時，發現帳單多出一筆額外費用。

  • 店家在原本21.99元書價與2.01元銷售稅之外，又加收0.66元，並標示為3%的「員工留任費」或員工福利費，且特別註明不是小費。

  • 因為整個結帳流程都由顧客自己完成，卻仍被要求支付人事相關附加費，許多網友認為這等同把員工成本轉嫁給消費者，形同強制收小費。

皇后區 JFK 小費

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