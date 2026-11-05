紐約擴大糧食券購菜優惠 新增12家超市 華埠與日落公園可申請

市長曼達尼(Zohran Mamdani)5日宣布，擴大糧食券(SNAP)蔬果配對優惠計畫「好物計畫」(Get the Good Stuff)，在目前21家參與商店之外，最多再增加12家。圖為曼達尼2日在布碌崙一處雜貨店。(取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市擴大「好物計畫」SNAP購菜回贈，現招募最多12家新超市，華埠與日落公園等地店家可申請；居民也能在既有參與店用粉紅卡享1比1蔬果回贈。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)5日宣布，擴大糧食券 (SNAP)蔬果配對優惠計畫「好物計畫」(Get the Good Stuff)，在目前21家參與商店之外，最多再增加12家。領取糧食券的居民，在指定超市購買合資格水果、蔬菜及豆類，每花一元可再獲一元購物回贈，每日最多十元，供下次購買同類食品。

市衛生局與紐約市公共衛生基金合作招募商店，接受申請至11月20日(周五)晚11時59分。招募範圍涵蓋五區指定郵遞區號，其中包括華埠 10002、10013及布碌崙(布魯克林)日落公園 11220、11232。

對有意加入的商鋪，招募要求商店位於指定郵遞區號，並符合糧食券銷售額、電子收銀系統及禁售菸草等資格。商店可經fphnyc.org/get-involved/requests-proposals查閱招募文件及網上申請表。新店合約預計自2027年2月起陸續生效。

居民則不必等候新店加入，即可到現有參與商店的客服櫃台，或向收銀員登記領取粉紅色計畫卡。結帳付款前先掃描粉紅卡，再使用EBT福利卡支付合資格食品，回贈便會存入粉紅卡。例如，花十元糧食券買菜，可累積十元回贈，下次再購買合資格食品時抵用。

優惠不限於新鮮蔬果，也涵蓋未添加糖、鹽或脂肪的冷凍、罐裝及乾製蔬果、豆類。市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)表示，蔬果與豆類有助均衡飲食，並降低與飲食相關的疾病風險。衛生局研究發現，在面臨糧食不足風險的成年人中，近八成難以負擔均衡餐食。

現有參與商店中，布碌崙華人居民可留意Fort Hamilton Parkway 6502號的3 Guys From Brooklyn，該店列於衛生局現行參與名單。皇后區可樂娜(Corona)104街39-24號的Sea Town Fish and Farmers Market，則可供艾姆赫斯特(Elmhurst)一帶的華人居民選擇。居民可前往nyc.gov/health/goodstuff查閱店舖及中文資料，或在市府健康地圖nyc.gov/healthmap選擇「Healthy Eating with SNAP」，再點選「Supermarket Discounts」，查看參與商店的地址及電話。

市府上周還公布了「健康農夫市集券」(Health Bucks)調整。自2027年1月起，糧食券用戶在參與農夫市場及農產品攤位，每花兩元可獲兩元蔬果券，每日領券上限由十元提高至14元。