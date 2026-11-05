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法拉盛5級大火 消防局證實焚香引起

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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今年7月25日發生於皇后區法拉盛41路的五級大火，市消防局已將這起火災的起火原因...
今年7月25日發生於皇后區法拉盛41路的五級大火，市消防局已將這起火災的起火原因判定為焚香(Incense)。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛41路今年7月的五級大火造成1死20多人受傷，紐約市消防局近日證實起火原因與焚香有關，並呼籲民眾提高居家用火安全。

今年7月25日發生於皇后區法拉盛41路的五級大火，造成78歲華裔婦人陳海倫(Helen Chen，音譯)死亡，另有20多人受傷。事隔三個多月，紐約市消防局(FDNY)近日向本報證實，已將這起火災的起火原因判定為焚香(Incense)。

根據市消防局，這場火災發生於7月25日上午近10時，地點位於法拉盛41路、大學點大道(College Point Boulevard)附近。火勢最初從一棟兩層樓住宅的一樓竄出，隨後迅速蔓延至相鄰住宅，最終升級為五級火警。

大火波及41路三棟相連住宅，造成一名居民死亡、兩名居民受傷，另有17名消防員及兩名急救人員受輕傷。消防局當時出動大批人員救援，歷經數小時才將火勢控制。

警方隨後確認，罹難者為78歲華裔婦人陳海倫。此前，一名熟悉情況的鄰居表示，陳海倫長期居住於起火住宅，是屋主妻子的妹妹，本身行動不便。

火災發生後，社群媒體曾出現屋內存放大量電單車、可能因鋰電池自燃引發火災的說法。不過，附近鄰居表示，該處多為年長住戶，平日幾乎不見電單車出入，反而經常看到住宅周邊堆放紙箱及生活雜物。

另有鄰居在社群上表示，火災當時，沒有聽到爆炸聲音，但是火燃燒的味道確實「有毒」、「刺鼻」，「不像只是木房子燃燒的味道」

目前，消防局已確認起火原因與焚香有關，但尚未提供香品的具體使用情況、起火位置及火勢如何蔓延等進一步細節，也未說明焚香是否涉及宗教活動。

根據公開房產資料，三棟受災建築均登記為住宅。但也有網友指出，谷歌地圖標定失火地點或其旁邊，為一處「堂口」。

市消防局提醒，市民焚香及使用蠟燭時，應確保火源遠離紙張、布料及其他易燃物品，以防火災發生。

精華 FAQ

  • 紐約市消防局近日證實，這場7月25日發生的五級大火，起火原因已判定為焚香。當局目前尚未公布香品使用方式、起火位置及延燒細節。

  • 火災造成78歲華裔婦人陳海倫死亡，另有2名居民受傷，還有17名消防員及2名急救人員輕傷。大火波及3棟相連住宅，消防員歷經數小時才控制火勢。

  • 消防局提醒，焚香或使用蠟燭時，應確保火源遠離紙張、布料及其他易燃物品，以免火勢迅速擴散並引發嚴重火災，造成傷亡與財物損失。

法拉盛 華裔 紐約市

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