市清潔局垃圾車撞死布碌崙行人 司機被捕

29日傍晚發生一起罕見的死亡交通事故，一名30歲女子在過馬路時，遭市清潔局的垃圾車撞倒。圖為示意圖。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市清潔局垃圾車司機在布碌崙轉彎撞死行人後被捕，警方以未禮讓行人等罪名起訴；事故也再度凸顯該路口與海灣公園大道的高風險交通問題。

紐約市警局(NYPD)表示，一名駕駛市清潔局(Department of Sanitation)垃圾車、上月在布碌崙 (布魯克林 )撞死一名女子的史泰登島 男子，4日上午被捕。該駕駛被捕後被控未禮讓行人及未盡注意義務兩項罪名。

據警方調查，事發於10月28日晚間約6時35分，30歲的布碌崙女子林奇(Siobhan Lynch)當時正在布碌崙巴斯海灘(Bath Beach)克洛普西大道(Cropsey Avenue)路口穿越海灣公園大道(Bay Parkway)，現年41歲的史泰登島居民麥克維(Timothy A. Mcvey)駕駛一輛東行的垃圾車從克洛普西大道右轉駛入海灣公園大道時將她撞倒。林奇倒地後傷勢嚴重，被緊急救護人員送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)，到院後宣告不治。麥克維事發後留在現場，警方經調查後將他逮捕。

市清潔局發言人古德曼(Joshua Goodman)4日晚間回覆媒體置評表示，由於案件仍在處理中，除了先前「這是一場可怕的悲劇，我們與死者家屬同在」的聲明外，無法再作進一步評論。

消息人士透露，事發當時麥克維與林奇雙方都是綠燈，但麥克維轉彎時應禮讓行人。他為何未禮讓，目前仍不清楚，這也將是刑事調查及清潔局內部紀律程序的關鍵問題。依程序，麥克維若被判有罪，可能遭吊銷商業駕照，進而被市清潔局解僱，即使他在審判中獲判無罪或認較輕罪名，市清潔局仍會展開內部調查。

據CBS紐約台報導，林奇身後留下父母與雙胞胎姐妹夏儂(Shannon Lynch)。兩人今年一起度過30歲生日，這也成了她們最後一次共同慶生。一名家族友人表示，林奇從事零售業，夢想成為平面設計師；她有一名男友，兩人曾考慮未來步入婚姻。

夏儂先前接受採訪時表示，她要確保麥克維受到應有的懲罰。「我要這個人坐牢。」她悲痛表示，「你殺了我的姐妹，奪走了我唯一的親人。」

克洛普西大道與海灣公園大道路口是全市最危險的路口之一。兩條路皆為寬闊的雙向道路，大量趕時間的車輛經此進出貝爾特公園道(Belt Parkway)，而貝爾特公園道本身也是全市最危險的公路之一。

市府數據顯示，2025年該路口共發生30起車禍，造成21人受傷，其中包括五名行人。2021年以來，該路口至少發生106起車禍，造成77人受傷，包括三名自行車騎士及18名行人。

交通安全倡議組織「交通替代方案」(Transportation Alternatives)統計，2021年至2025年間，海灣公園大道沿線至少有30人死亡或重傷。當地居民與交通倡議人士過去多次呼籲，在這條七線道的道路上增設更多安全措施。