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長島納蘇郡禁跨性別者參加女子賽事 上訴庭裁違法

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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紐約州高等法院上訴庭第二司法部近日裁定，長島納蘇郡(Nassau County)...
紐約州高等法院上訴庭第二司法部近日裁定，長島納蘇郡(Nassau County)禁止跨性別女性參加女子體育賽事的法令，違反紐約州「人權法」及「民權法」，因此無效。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約上訴庭裁定納蘇郡限制跨性別女性參加女子賽事的法令違法無效，並將案件發回下級法院；州檢察長與人權團體都強調，性別認同不應成為排除參與公共生活的理由。

紐約州高等法院上訴庭第二司法部近日裁定，長島納蘇郡(Nassau County)禁止跨性別女性參加女子體育賽事的法令，違反紐約州「人權法」及「民權法」，因此無效。這項裁決推翻了此前支持禁令的下級法院判決。州檢察長詹樂霞(Letitia James)對裁決表示歡迎，強調任何人都不應因性別認同，被排除在公共生活之外。

上訴庭四名法官一致認定，儘管地方政府有權制定涉及公共福利的法律，但不得與州憲法及州法律牴觸。紐約州「人權法」及「民權法」明確禁止政府基於個人的性別認同或性別表達，限制其使用公共場所及設施的權利，包括跨性別者。納蘇郡的相關法令與州法直接衝突，因此不具法律效力。

根據判決，上訴庭撤銷納蘇郡高等法院2025年10月作出的裁決，支持州檢察長提出的簡易判決動議，並將案件發回下級法院，以正式宣告該法令違法。

爭議始於2024年2月。納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)當時發布行政令，禁止有跨性別女性成員的女子運動隊伍使用郡府管理的體育設施。該命令隨後遭法院推翻，但郡議會於同年7月通過內容相近的法令，並由布萊克曼簽署生效。

根據該法令，申請使用郡府體育設施的運動隊伍，必須依照運動員出生時的生理性別，將隊伍劃分為男子、女子或男女混合組別。若女子隊伍包含跨性別女性，郡府便不得核發場地使用許可。受影響設施包括公園、球場、游泳池及溜冰場等。

詹樂霞於2024年7月提起訴訟，主張納蘇郡無權制定與州反歧視法律相抵觸的限制措施。紐約公民自由聯盟(NYCLU)也代表長島女子輪滑德比隊(Long Island Roller Rebels)另行提出訴訟，挑戰相關禁令。

詹樂霞4日表示，「任何人都不應為了參與自己熱愛的運動而被迫抗爭」，跨性別運動員與其他人一樣，有權在球場、運動場及溜冰場參與活動。她批評布萊克曼推動的政策違法且具有排他性，並表示只要自己擔任州檢察長，就不會容許紐約人因身分認同而被排除在公共生活之外。

不過，納蘇郡方面尚未放棄法律挑戰。據Newsday報導，郡府律師亞當斯(Thomas Adams)表示，郡府正在審查裁決，並有意繼續上訴。

精華 FAQ

  • 上訴庭認為，納蘇郡的法令與紐約州人權法、民權法直接衝突，地方政府雖可訂公共福利規範，但不能違反州憲法與州法，因此禁令不具法律效力。

  • 法令要求申請郡府體育設施的隊伍，依出生時生理性別分組；若女子隊伍包含跨性別女性，郡府便不得核發場地許可，影響公園、球場、泳池及溜冰場等設施。

  • 州檢察長詹樂霞表示歡迎，並強調沒有人應因性別認同被排除在公共生活之外；但納蘇郡律師表示正在審查裁決，且有意繼續上訴。

跨性別 長島 詹樂霞

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