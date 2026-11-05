日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡。（記者 胡聲橋╱攝影 ）

日落公園 7大道一棟華人住宅5日凌晨突發火災，共造成6人死亡，據悉，這6名遇難者都是華裔 。

消防局稱，大火發生在門牌號為58街653號的華人住宅。這是一棟地面兩層，地下一層的建築。大火發生於凌晨不到1時40分；到1時46分，大火升級為二級火災，並蔓延到傍邊的655號住宅；到2時10分，大火升級為三級火災。消防人員趕到現場後迅速投入滅火，大火在2時40分左右已基本被撲滅。

消防人員表示，大火發生時，居民困在住宅中出不來，在消防員的幫助下，4人得到了營救；4人當場死於火災造成的傷害；還有兩人因為病情危急，被送到醫院，他們在醫院被宣布死亡。這6名死難者5名成人，1名兒童；另外還有2人受中等程度傷，5人受輕傷。

據5日清晨感到火災現場的州參議員陳學理介紹，這6名死者都是來自653號華人住址。

美國紅十字會比表示，有兩戶家庭需要緊急援助，包括5名成人 和一名兒童。另外還有附近住宅的8人也失去了住處。

5日清晨不到8時，火災現場仍停有多輛消防車，消防人員在清理火災廢墟，現場還有不少警察在做調查工作。

據居住657號的林女士介紹，她大概是1時50左右從睡夢中被驚醒後，出門後才發現鄰居的房子著了大火，她說當時火焰竄得很高，很嚇人，她從來沒有見過這種場面。她感到慶幸的是，當時一點風都沒有，所以大火只蔓延到了旁邊一棟住宅，但凡有一點風，後果不堪設想。

截止目前，對火災的起因有多種說法。據附近居民陳先生介紹，這是一處出租房，火災是住戶不慎處理牆上的電線插頭引起的。也有人說，鋰電池是這次火災的元兇。

市議員莊文怡在現場表示，受害居民如果需要什麼幫助，可以及時與她辦公室聯繫。

日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡。（記者 胡聲橋╱攝影 ）