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民主黨期中選舉大勝 曼達尼籲加速改革 願續與川普合作

記者范航瑜╱紐約即時報導
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民主黨在3日期中選舉中奪回國會參眾兩院控制權，市長曼達尼(Zohran Mamd...
民主黨在3日期中選舉中奪回國會參眾兩院控制權，市長曼達尼(Zohran Mamdani)4日下午在市府接受媒體訪問。(取自市長辦公室)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨期中選舉告捷後，曼達尼主張把勝選轉化為可負擔性改革，強調住房、托育與生活成本議題，並表示即使與川普立場對立，仍會為紐約市利益保持合作。

民主黨在3日期中選舉中奪回國會參眾兩院控制權，市長曼達尼(Zohran Mamdani)4日下午在市府接受媒體訪問時表示，選舉結果反映全美選民對生活成本的不滿，民主黨不應只滿足於贏得選舉，更應利用執政權力推動住房、托育及其他可負擔性政策。他同時強調，盡管與總統川普存在重大政策分歧，仍願為紐約市民利益繼續與白宮合作。

曼達尼形容民主黨勝利是美國政治的「新一天」，認為選民已厭倦政治人物將勞工階層的需求視為不切實際，卻願意滿足富裕階層的要求。他表示，民主黨取得權力並不足夠，必須讓民眾切身感受到改變，尤其是住房、托育及食品等日常開支。

當被問及民主黨左翼是否應趁勝追擊，繼續積極推動進步派議程時，曼達尼毫不猶豫地回答「踩下油門」(Foot on the gas)。他認為，民主黨如今有機會從防守轉向進攻，不僅反對削減糧食券及醫療保險，也要推動降低生活成本的政策。

據「華盛頓郵報」4日報導，民主黨此次勝選的重要背景是選民對通貨膨脹、關稅及伊朗戰爭相關成本的不滿。不過，民主黨內部對未來路線仍有分歧，進步派主張推動更積極的經濟改革，溫和派則強調在競爭激烈選區採取務實政策。

曼達尼特別提到多名新進入國會的民主社會主義者，包括紐約的瓦爾德茲(Claire Valdez)及謝瓦利耶(Darializa Avila Chevalier)，期待她們與現任眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)合作，在聯邦層面推進紐約市的可負擔性議程。對於有望成為新任聯邦眾議院議長的紐約州眾議員傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，曼達尼透露，3日晚已與對方通話祝賀選舉勝利，並形容兩人擁有良好的工作關係。

談及與川普的關係，曼達尼坦言雙方存在重大政策分歧，但仍在少數共同關心的領域保持溝通。他舉例表示，透過與白宮交涉，市府曾促成一名遭移民暨海關執法局(ICE)拘留的紐約客獲釋，並協助另一名紐約少年的母親取得簽證，讓她能來美參加兒子的葬禮。

盡管呼籲民主黨積極推動政策，曼達尼對與共和黨合作仍持開放態度。他表示，願意與任何政黨的人合作，只要能為勞工階層帶來實際成果。「衡量政治成功的標準，不是取得多少權力，而是能否為民眾帶來實際成果。」

精華 FAQ

  • 民主黨在3日期中選舉中奪回國會參眾兩院控制權，成為本次選舉最大政治成果。曼達尼認為，這反映選民對生活成本高漲與政策方向的不滿。

  • 他主張民主黨不能只滿足於贏得選舉，而要趁掌權推進住房、托育、食品等可負擔性政策，讓民眾真正感受到改變，而不是只停留在政治勝利。

  • 雖然與川普有重大政策分歧，曼達尼仍願在少數共同關切領域合作，並表示只要能為勞工階層帶來實際成果，也願與任何政黨的人協作。

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