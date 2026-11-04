穿亞馬遜制服持槍闖民宅 綑綁89歲紐約婦 竟只搶24元
紐約布朗士3名歹徒穿亞馬遜制服假扮送貨員闖入民宅，持槍控制70歲男子並綑綁其89歲母親，最後只搶走24美元及少量財物後逃逸。
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紐約布朗士3名歹徒穿亞馬遜制服假扮送貨員闖入民宅，持槍控制70歲男子並綑綁其89歲母親，最後只搶走24美元及少量財物後逃逸。
據紐約郵報報導，三名歹徒假扮亞馬遜（Amazon）送貨員，周二闖入紐約布朗士一處民宅，持槍威脅一名70歲男子，還將其89歲母親的雙手用束帶綑綁，最後竟只搶走24美元現金及一些個人物品。警方表示，三名嫌犯得手後徒步逃逸，截至周三仍未落網。
消息人士指出，三名嫌犯當天上午11時15分左右按響傑羅姆公園（Jerome Park）一處公寓的門鈴。70歲的兒子以為來人是母親的男友，於是上前開門。
沒想到，門外竟是一男一女戴著面罩、身穿亞馬遜背心，另有一名全身穿黑衣的男子。三人隨即強行闖入屋內。
其中一名嫌犯持槍指著毫無防備的70歲男子，逼他交出錢財，接著又用束帶綑綁89歲老婦的雙手。
警方與消息人士表示，三名歹徒隨後翻箱倒櫃，洗劫這處位於貝恩布里奇大道（Bainbridge Avenue）與東199街（East 199th Street）交界處的住宅，最後搶走男子的手機、一部家用電話、一個皮夾、信用卡，以及區區24美元現金。
警方表示，嫌犯得手後徒步逃離現場，截至周三仍未落網。
監視器畫面拍下嫌犯沿著人行道離開的身影。消息人士指出，其中兩名身穿亞馬遜背心的嫌犯手中還拿著空的亞馬遜包裹，企圖以送貨員身分掩人耳目。
警方表示，兩名受害者均受輕傷，事發後已在現場接受治療。
案件發生在紐約布朗士傑羅姆公園一處公寓，位於貝恩布里奇大道與東199街交界附近。歹徒趁上午11時15分左右上門行搶。 3名嫌犯中有2人穿亞馬遜背心並戴面罩，另1人穿黑衣，先按門鈴再強行闖入。其中1人持槍威脅70歲男子，並用束帶綑綁其89歲母親。 歹徒翻箱倒櫃後只帶走24美元現金、手機、家用電話、皮夾與信用卡等物。兩名受害者僅受輕傷，事後已在現場接受治療，嫌犯仍未落網。
精華 FAQ
案件發生在紐約布朗士傑羅姆公園一處公寓，位於貝恩布里奇大道與東199街交界附近。歹徒趁上午11時15分左右上門行搶。
3名嫌犯中有2人穿亞馬遜背心並戴面罩，另1人穿黑衣，先按門鈴再強行闖入。其中1人持槍威脅70歲男子，並用束帶綑綁其89歲母親。
歹徒翻箱倒櫃後只帶走24美元現金、手機、家用電話、皮夾與信用卡等物。兩名受害者僅受輕傷，事後已在現場接受治療，嫌犯仍未落網。
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