穿亞馬遜制服持槍闖民宅 綑綁89歲紐約婦 竟只搶24元

圖為亞馬遜送貨員示意圖；非新聞當事人。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約布朗士3名歹徒穿亞馬遜制服假扮送貨員闖入民宅，持槍控制70歲男子並綑綁其89歲母親，最後只搶走24美元及少量財物後逃逸。

據紐約郵報報導，三名歹徒假扮亞馬遜 （Amazon ）送貨員，周二闖入紐約布朗士 一處民宅，持槍威脅一名70歲男子，還將其89歲母親的雙手用束帶綑綁，最後竟只搶走24美元現金及一些個人物品。警方表示，三名嫌犯得手後徒步逃逸，截至周三仍未落網。

消息人士指出，三名嫌犯當天上午11時15分左右按響傑羅姆公園（Jerome Park）一處公寓的門鈴。70歲的兒子以為來人是母親的男友，於是上前開門。

沒想到，門外竟是一男一女戴著面罩、身穿亞馬遜背心，另有一名全身穿黑衣的男子。三人隨即強行闖入屋內。

其中一名嫌犯持槍指著毫無防備的70歲男子，逼他交出錢財，接著又用束帶綑綁89歲老婦的雙手。

警方與消息人士表示，三名歹徒隨後翻箱倒櫃，洗劫這處位於貝恩布里奇大道（Bainbridge Avenue）與東199街（East 199th Street）交界處的住宅，最後搶走男子的手機、一部家用電話、一個皮夾、信用卡，以及區區24美元現金。

警方表示，嫌犯得手後徒步逃離現場，截至周三仍未落網。

監視器畫面拍下嫌犯沿著人行道離開的身影。消息人士指出，其中兩名身穿亞馬遜背心的嫌犯手中還拿著空的亞馬遜包裹，企圖以送貨員身分掩人耳目。

警方表示，兩名受害者均受輕傷，事發後已在現場接受治療。