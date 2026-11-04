24歲女首戰紐約馬拉松猝逝 疑劇烈運動引發這病症

圖為11月1日選手們參加2026年紐約市馬拉松。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 24歲的瑞秋．阿帕首次參加紐約馬拉松，於賽程後段倒地送醫後身亡，家屬指出疑因劇烈運動引發罕見的橫紋肌溶解症。

一名第一次參加紐約市 馬拉松、為慈善募款的賓州 年輕女子，在中央公園 距終點僅剩2英里多處倒地，送醫後不治。

紐約市警局表示，來自賓州路易斯貝瑞（Lewisberry）的24歲女子瑞秋．阿帕（Rachel Apa），2日在全長26.2英里的賽程中，跑到第19英里時傳簡訊給父親史蒂夫．阿帕（Steve Apa），只寫了「好痛、好痛」，隨後在第24英里處倒下。

當天下午約1時33分，周邊觀眾見狀趕緊上前搶救，其中兩名醫師立即為她施行心肺復甦術（CPR）；7分鐘後醫療人員攜帶去顫器抵達，下午1時50分以救護車將她送往西奈山醫院（Mount Sinai Medical Center）。史蒂夫告訴《紐約時報》，女兒於晚間約9時40分宣告不治，死因是一種由劇烈運動引發的罕見肌肉病症「橫紋肌溶解症」（rhabdomyolysis）。這是因肌肉組織急速分解，釋出的物質導致身體中毒。

阿帕的父母全程透過賽事追蹤APP關注女兒動態，父女倆在比賽期間也持續互傳訊息。NBC新聞報導，父親一再叮嚀她「不要太勉強」，但阿帕在約第9英里時還回覆說自己「從來沒有感覺這麼好過」。到了第24英里，史蒂夫與妻子蜜雪兒（Michelle）發現女兒的定位不再移動，當時人在現場的蜜雪兒趕往該處，大喊女兒的名字，隨後緊急醫療人員將阿帕送醫。

「這實在難以想像，」史蒂夫說，「她身體完全健康、體能狀態極佳，才24歲。」

阿帕是賓州路易斯貝瑞人，2024年5月以優等成績取得市場、創新與設計學士學位，任職於電子元件大廠泰科電子（TE Connectivity）擔任產品經理。她同時也在查爾斯頓南方大學（Charleston Southern University）攻讀企管碩士，並已為這場馬拉松備戰訓練數月。

她此次參賽也是為了帕金森氏症基金會（Parkinson's Foundation）募款，以紀念罹患帕金森氏症過世的祖父。募款目標原定4000美元，最後募得7656.68美元，遠超預期。

她今年稍早也在LinkedIn上寫道：「祖父是我從小的榜樣之一，他教我要保持活力、挑戰極限、勇於面對考驗。在他被診斷出帕金森氏症後，我眼睜睜看著疾病一點一滴奪走他曾經熱愛的行動自由。」

今年適逢紐約市馬拉松採行跨越五大行政區賽道滿50周年（早年賽事僅在中央公園內舉行），今年完賽人數更創下6萬1000人的歷史紀錄。

主辦單位非營利組織「紐約路跑協會」（New York Road Runners）發言人對這起不幸事件表達哀悼：「瑞秋參加週日賽事後離世，我們深感哀痛。我們的心與她的家人、朋友及整個跑步社群同在，致上最誠摯的慰問。」

據《紐約每日新聞》（New York Daily News）報導，這是2024年以來首起與紐約市馬拉松相關的死亡事件。2024年賽事期間，曾有一名身分未公開的24歲男子在布魯克林住處窗邊觀看賽事時不慎墜樓身亡。

研究顯示，自2000年代初期以來，長跑賽事中因心臟驟停致死的風險已下降一半，而橫紋肌溶解症致死則更為罕見。愛默蕾大學醫學院（Emory School of Medicine）2025年發表的研究指出，馬拉松跑者因心臟問題死亡的比率約為50萬分之1。克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）資料則顯示，美國每年約有2萬6000人罹患橫紋肌溶解症，而長跑與重度訓練者屬於較高風險族群。