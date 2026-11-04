選舉日改上網課 紐約家長怒轟曼達尼：了解家長需求嗎？

圖為遠距教學示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市公立學校選舉日改為遠距教學後，因技術故障、課堂鬆散與家長需陪同監督，引發大量不滿，市長曼達尼也被批未理解托育需求。

據紐約郵報報導，紐約市公立學校 選舉日改採遠距教學，引發家長強烈不滿。不少家長抱怨，線上課程不僅浪費時間，還頻頻出現技術問題，孩子上課不專心、學不到東西，最後反而讓家長得放下工作，忙著處理各種狀況。

由於許多公立學校校舍在選舉日被用作投票所，紐約市政府決定將周二訂為全市公立學校的遠距教學日，不再像往年一樣讓學生放假。不過，這項安排遭到家長猛烈抨擊，認為線上課程根本是「荒謬」的形式主義，還得由家長在旁監督，徒增家庭負擔。

一名母親在社群平台X發文說，她10歲的孩子當天上Zoom線上課程已經30分鐘，卻幾乎沒有學到東西。孩子先是宣讀效忠誓詞，接著便跑到客廳，從萬聖節糖果袋裡拿糖果。當母親問他在做什麼時，孩子竟回答，「別擔心，我已經把鏡頭關掉了。」

教育系統事先提醒家長，務必確認孩子有可正常使用的電子設備、穩定的網路，以及能夠登入學生帳戶。不過，一名家長表示，孩子就讀五年級的班級當天遇到技術問題，全班都無法登入Zoom或Google Classroom。

這名要求匿名的家長抱怨，「照理說，他們現在應該早就把這些問題解決了。從新冠疫情開始，他們已經有6年的時間可以練習了！」

紐約市教育局發言人表示，負責連接各種遠距教學平台的TeachHub系統，當天反應速度比平時慢。為解決問題，紐約市公立學校系統（NYCPS）新增重新導向頁面，讓家長與教師可以直接登入Google Classroom、Teams、Zoom等平台，不必等待。發言人強調，TeachHub的速度問題已經完全解決，並未影響學生登入遠距教學平台或學習。

然而，另一名家長表示，孩子的老師甚至搞不清楚如何設定靜音。這名家長在X上發文說，「今天將近100萬名學生使用Zoom上課，我的兩個孩子也在其中，各自在不同房間上課，兩人還為了誰能把家裡的貓放到鏡頭前而爭吵，老師則忙著摸索靜音設定。」

部分家長則認為，學校應該安排更有挑戰性的課程，即使是年紀較小的孩子也不例外。一名就讀幼稚園孩子的家長氣憤表示，「不要假裝讓我的孩子描紅字母，就等於上了一整天的課。原本我可以把孩子送到臨時假期營隊，自己去工作，現在卻得待在家裡陪著她，還要監督她上遠距幼稚園課程？」

這名家長直言，「這場鬧劇成了家庭的負擔。」

不少家長也將矛頭指向紐約市長曼達尼 （Zohran Mamdani），認為市府的遠距教學安排，讓家長不得不在照顧孩子與工作之間疲於奔命。曼達尼一直將托育問題列為施政優先事項，但這項決策顯然未能獲得家長認同。

一名家長直接在社群平台上向曼達尼喊話，「安排遠距教學日，並不能證明你真的關心或了解家長的托育需求。」

另一名家長也抱怨，「其他學區都讓學生在選舉日放假，為什麼紐約市不行？工作和照顧孩子已經夠難兼顧了，還要加上遠距教學，只會讓家庭更加吃力。」