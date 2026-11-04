南布碌崙跑者遭割頸不治 警懸賞1萬元徵行車記錄器畫面

一名28歲跑者在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警局提供)

AI摘要 文章摘要整理： 28歲跑者Katie Suarez在布碌崙巴斯海灘濱海綠道遇襲身亡，警方研判為隨機攻擊，正懸賞1萬元並徵求行車記錄器畫面追查兇手。

10月30日晚間，一名28歲跑者在布碌崙 (布魯克林 )巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間在紐約大學 朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)不治，家屬決定捐贈她的器官。市警局研判這是一起隨機、無故的攻擊，但案發地點偏僻、沒有監視器，至今仍未鎖定嫌犯。警方已成立專案小組，懸賞1萬元徵求線索，並呼籲當晚行經貝爾特公路(Belt Parkway)、裝有行車記錄器的駕駛提供畫面，協助緝兇。

據警方調查，蘇亞雷斯(Katie Suarez)當晚約6時30分從任職的道明銀行(TD Bank)下班，換上運動服後沿濱海公路綠道(Shore Parkway Greenway)向西慢跑，準備與父母會合。她約8時打電話給父親，表示幾分鐘就到，警方推測攻擊就發生在通話後不久。因她遲遲未現身，父母出門尋找，最後由父親在海灣17街(Bay 17th Street)附近的樹下發現倒臥血泊的女兒。

市警局偵探局長肯尼(Joseph Kenny)表示，傷口由下往上貫穿頸部左側，傷及血管並深入口腔，但她遇襲後仍向東跑了約150呎才倒地。警方仍在搜尋兇器，由於她的手機和首飾都還在身上，研判並非搶劫。

肯尼表示，車牌辨識系統顯示，案發時段約有1700輛車行經該路段，警方希望從中找出裝有行車記錄器的駕駛人，「因為兇手可能橫越貝爾特公路逃逸。」專案小組連日出動警犬、潛水隊及無人機搜索，並公布蘇亞雷斯的照片，呼籲當晚7時56分至8時12分間，在海灣8街至海灣17街之間的自行車道上看到她的民眾，主動與警方聯繫。

蘇亞雷斯熱愛跑步，曾參加紐約路跑協會(New York Road Runners)舉辦的賽事。母親雅西拉(Yasira Suarez)3日首度公開發聲，表示案發當晚原本要陪女兒跑步，但臨時無法成行。她常提醒獨生女要小心，女兒總是回答「媽，我不會有事的」。在憾事發生後，她呼籲知情者提供線索，協助警方緝兇。

蘇亞雷斯的追思守夜活動訂4日晚間6時，在布碌崙87街與第八大道附近的義大利裔美國人聯合會(Federation of Italian Americans)舉行。

若民眾在該時間段經過警方指認路段，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機傳送簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用軟體「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。