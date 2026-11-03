「州長來了 快來合照」劉醇逸、黃敏儀法拉盛吆喝 霍楚被華人圍住

劉醇逸與黃敏儀一邊用中文高聲招呼，一邊向路人介紹霍楚，忙著安排民眾合影。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 選舉日霍楚在法拉盛街頭拜票，劉醇逸與黃敏儀以中文吆喝、安排合影，吸引華人圍觀，也促使部分民眾進一步詢問投票資訊。

「紐約州長來了！快來拍照！」3日選舉日，法拉盛 圖書館門前上演熱鬧一幕。州長霍楚 (Kathy Hochul)現身街頭，州參議員劉醇逸 與市議員黃敏儀化身「中文宣傳員」，不斷向路過的華人民眾高聲招呼，邀請大家與州長合影，還不忘提醒投票。不少民眾聞聲圍上前，拿出手機爭相拍照，現場宛如一場小型粉絲見面會。

霍楚當天上午接連走訪皇后區多個地點，先到森林小丘助選，再前往法拉盛第22小學，與劉醇逸等人一同拉票。原本行程並未安排前往法拉盛圖書館，但劉醇逸見第22小學門前人流不及圖書館周邊熱絡，便臨時向霍楚建議轉往圖書館，直接接觸更多華裔民眾。

這項臨時決定果然吸引不少路人駐足。劉醇逸與黃敏儀一邊用中文高聲招呼，一邊向路人介紹霍楚，忙著安排民眾合影。有人認出州長，立即上前打招呼；也有人好奇詢問「她是誰？」得知眼前就是紐約州長後，也興致勃勃加入合影行列。

面對接連上前的民眾，霍楚頻頻停下腳步，微笑合影，現場手機此起彼落。更有趣的是，兩名剛與霍楚合影的華人民眾隨後又折返回來，並向現場工作人員詢問「去哪裡投票？」以及如何投票支持霍楚，讓原本熱鬧的街頭互動，延伸成對選舉的實際關注。

州長霍楚現身法拉盛街頭。(記者高雲兒╱攝影)

劉醇逸與黃敏儀一邊用中文高聲招呼，一邊向路人介紹霍楚，忙著安排民眾合影。(記者高雲兒╱攝影)