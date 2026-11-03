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投票站口譯員事件 華人社群媒體流傳工作人員敘述錄音

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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一名投票站工作人員，也是目擊者介紹了他所知道的口譯員事件。(記者胡聲橋╱攝影)
一名投票站工作人員，也是目擊者介紹了他所知道的口譯員事件。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

南布碌崙投票站爆出華裔口譯員替選民填票爭議，社群流傳現場錄音稱原票未計入、重填後完成投票，莊文怡則要求調查並提出修正措施。

2026年普選前的提前投票階段，南布碌崙(布魯克林)一個投票站的一名華裔口譯員被指違背投票人意願，替一名華裔婆婆填寫選票。2日晚，華人社群媒體上開始流傳一段長達12分28秒的錄音。其中的講述者自稱事發時在現場，自己也是事發投票站的工作人員。他表示口譯員是在婆婆不知道給誰投票的情況下為其做了選擇，而且這張選票後來也作廢了，在正式提交的選票中，這位婆婆的票最後投給了民主黨

1日(周日)將近中午時分，市議員莊文怡陪同投票人于蓮曉(Yu Lian Xiao音譯)及其護理員到位於13大道5102號的BPJCCC Community Center投票站投票。莊文怡在事發後發布的新聞稿中稱，儘管「投票人一再清楚表明她希望投票給所有民主黨候選人」，但翻譯員鐘丹霞(Danxia Zhong音譯)女士卻在填寫選票時在共和黨候選人的名字旁做了標記，並認為此事「引發了對干擾選民、濫用權力以及需研究程序公正性的嚴重擔憂」，並提出了強硬的五條改正措施。

網名為「Tommy Who」的中年華男在錄音中用粵語表示，投票婆婆和護理員先進入投票中心，莊文怡隨後進入。他說莊文怡進入後，先在現場走來走去，與協調員聊天，後來與兩位女性及口譯員之間爆發了激烈的口角，爭吵聲越來越大，甚至引來了警察的關切。他說自己隨後上前詢問情況，口譯員說，婆婆不知道投票給誰，不知道投票給什麼黨派，要求口譯員幫助填寫選票，她就填了共和黨，沒想到莊文怡反應非常激烈，她更沒想到自己的協助引起了這樣的糾紛。

這位中年華男說，為了平息事態，他主動上前關心，並詢問婆婆是否需要重新填寫一張選票，他得到了肯定的回答。護理員隨後同意協助婆婆填寫選票。護理員在簽署了同意書(Consent Form)後，為婆婆重新填寫了選票，最後將選票送入掃描機完成投票程序。這位中年華男強調，由於原本引起爭執的選票根本沒有通過掃描機讀取，因此未被計入，也沒有造成不可挽回的嚴重後果。

據莊文怡介紹，當時說這名受指責的口譯員向她解釋，這是一場「誤會」，但投票站在事發第二天還是遣散了這名口譯員。莊文怡強調，作為口譯員，在投票站只能做翻譯相關的事情，幫人填寫選票的事情本來就不應該發生。

中年華男表示，他已向團隊領導層匯報此事，認為莊議員的介入與現場處理流程需要進一步調查。他還指出每個人都可能帶有政黨偏見(無論是民主黨或共和黨)，相關工作人員應從此事件中汲取經驗並修正流程。

一名投票站工作人員，也是目擊者介紹了他所知道的口譯員事件。(記者胡聲橋╱攝影)
一名投票站工作人員，也是目擊者介紹了他所知道的口譯員事件。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 爭議在於口譯員是否違背投票人意願、替婆婆填寫並標記選票。支持指控的一方認為這侵犯選民自主，現場錄音則稱只是選民不知如何投票下的協助。

  • 錄音自稱來自現場工作人員，指婆婆先在口譯員協助下填了共和黨，但原票未經掃描即作廢；之後在護理員同意下重填，最終正式選票投給民主黨。

  • 莊文怡認為口譯員只能做翻譯，不應替人填票，並稱此事涉及干擾選民與程序公正問題。她要求調查現場流程，且投票站事後已遣散該名口譯員。

投票 民主黨 華裔

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