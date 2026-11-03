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華人對決選區 布碌崙投票站人潮踴躍

記者馬璿／紐約即時報導
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在永援聖母殿投票站外，雙方陣營義工因標語擺放而產生口角衝突。(記者馬璿／攝影)
在永援聖母殿投票站外，雙方陣營義工因標語擺放而產生口角衝突。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙華社在期中選舉中因多名華人候選人對決而投票熱度高漲，8大道與班森賀投票站人潮踴躍，選民多關注治安與在地議題，站外則發生義工海報爭執。

11月3日期中選舉正式投票日，布碌崙(布魯克林)華社因候選人皆為華人，成為此次選舉最受矚目的區域。8大道永援聖母殿(Our Lady of Perpetual Help)投票站下午已累積超過400人次，班森賀(Bensonhurst)第128小學至下午3時更突破700張選票。選民意見不一，有人最重視治安，也有人傾向支持聚焦在地議題的候選人。

8大道投票站 雙方陣營義工爭執

永援聖母殿投票站下午2時半許累積404人次，選務人員Michael Sheehan表示，此次期中選舉相對忙碌，但未出現特殊狀況，僅部分選民因地址更換或未註冊需另行處理。他指出，翻譯人員事前皆受訓，只能解釋投票流程，嚴禁引導或代替選民投票。

選民Jackie Chen表示，州參議員投給現任的陳學理(Steve Chan)，樂見華人踴躍參政，希望陳學理連任後能多宣傳華人文化，並改善治安。

然而，投票站外陳學理、鄭永佳(Lester Chang)陣營與賀立寧(Larry He)、謝曉瓊(Joyce Xie)陣營的義工因海報擺放發生口角。賀謝方指責陳鄭方占滿位置，還屢次遮擋、丟棄賀的海報；陳鄭方則稱義工凌晨3時便到場，對方卻將海報插入鄭的標語範圍，並扯下陳的海報，己方才反擊。雙方各執一詞，所幸無人受傷。

班森賀投票站 人潮踴躍

班森賀第128小學下午3時半許累積744人次，現場排隊踴躍。選務人員Jimmy Du表示，可見眾多華人選民前來投票，但許多人因地址更改、未先行註冊或是初次投票等狀況提出問題，他表示，若事前選民教育更充足，可望提升效率。

一名不願具名的選民表示，他在社區住了30多年，現在是見過「最髒、最危險」的時候，日前更在附近目睹兩名男子騎無牌輕型機車，搶走一名年長婦人的包包。他不願透露投票意向，但強調任何掌權者都應對社區負責，並認為選舉周期太短，政治人物忙著求勝，「實際上什麼都沒改變」。

同樣位於班森賀的新越卓高中(New Utrecht High School)下午5時前累積近600人次。選務人員Joseph Applo表示，在已有九天提前投票的情況下，這個數字相當驚人。不過他建議選民未來可將選務局郵件中附條碼的貼紙帶到現場，加快投票效率。

選民Jackie表示，他傾向以在地思維優先，「事情總是從小規模開始，有效的政策再擴大」。對於86街遊民收容所爭議，他並不反對設立，認為能減少街頭露宿者，但也理解居民擔心房價下跌、吸引更多遊民，關鍵在於政府如何管理。他這次整張選票都投給民主黨，認為民主黨較著重在地社區，並鼓勵大家投票，「如果不投票，就得不到你想要的」。

永援聖母殿投票站下午2時半許累積404人次。(記者馬璿／攝影)
永援聖母殿投票站下午2時半許累積404人次。(記者馬璿／攝影)

班森賀(Bensonhurst)第128小學下午3時已累積700張選票。(記者馬...
班森賀(Bensonhurst)第128小學下午3時已累積700張選票。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 因為多位候選人皆為華人，讓布碌崙華社成為本次期中選舉焦點。選民不僅關心華人參政，也更重視治安、社區管理與在地民生議題。

  • 8大道永援聖母殿下午已累積404人次，班森賀第128小學到下午3時半累積744人次，新越卓高中下午5時前也接近600人次，顯示投票相當踴躍。

  • 陳學理、鄭永佳與賀立寧、謝曉瓊兩方義工因海報擺放問題起口角，彼此指控對方遮擋或移除海報。雙方各執一詞，但幸好沒有人受傷。

布碌崙 投票 華人

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