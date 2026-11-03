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曼哈頓華埠選戰暗藏張力 華人選民訴求各不相同

記者許君達╱紐約即時報導
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曼哈頓華埠州眾議員選戰暗藏張力，華人選民根據各自關注的優先議題選擇兩黨候選人。圖...
曼哈頓華埠州眾議員選戰暗藏張力，華人選民根據各自關注的優先議題選擇兩黨候選人。圖為華埠孔子大廈投票站。(記者許君達╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓華埠雖屬民主黨鐵票區，但丘海倫與易雅博的對決仍引發社區分歧，華人選民因租客、治安與性別議題而各自表態。

2026年期中選舉日早間至中午時段，曼哈頓華埠兩間投票站共收到1300餘張選票，其中孔子大廈單一投票站的投票率約15%。雖然曼哈頓多年來均屬於民主黨的穩固優勢區、普選結果幾無懸念，但在本年度的華埠地區州眾議員選舉中，華裔保守派牧師丘海倫與民主社會主義者組織(DSA)成員易雅博(Illapa Sairitupac)的對戰增加了選戰的張力，令關注不同議題的華人選民做出了截然不同的選擇。

截至3日下午2時30分，華埠麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)投票站已收到1056張選票、孔子大廈投票站收到317張選票。另據實時統計數據，全市連同提前投票參與者在內，已完成投票的總選民數量超過了118萬。

據介紹，華埠早間和中午的投票者以長者為主，需要上班的年輕選民則多會在下班時間以後前往投票。麥地臣社區中心的多名中文翻譯員均表示，雖然需要翻譯服務的華人選民投票熱情高漲，但很多人在選前並未做足功課，常常到了投票站、卻還不知道本次要選哪些職位，更不了解各候選人及其基本政見。一名翻譯員說，她經常需要向求助的華人選民講解「誰是民主黨、誰是共和黨，你要投哪位就在哪裡勾選」等內容，還有些老人甚至不太關心兩黨的差異，只會問「有沒有中國人」。

翻譯員普遍反映，每次選舉，都會遇到未提前完成選民登記就來投票的人。雖然人數不多，但他們還是呼籲媒體和政府在選前大力宣傳選民登記的重要性，以免影響部分公民行使民主權利的機會。此外，孔子大廈投票站的翻譯員邱女士表示，一些公民搬家後、選民登記卻未隨之移走，這會導致投票時遇到額外麻煩。

綜合數據顯示，華埠所在選區為民主黨絕對優勢區，該黨候選人獲勝的懸念較小。不過在州眾議會65選區的選戰中，民主黨候選人易雅博和代表共和黨的華裔候選人丘海倫在意識形態光譜上距離較大，在華人社區的不同選民之間產生了較強的張力。

華人選民楊先生在投過票後，前往麥地臣社區中心外為易雅博拉票。他表示，自己關注的首要議題是誰能解決民生問題、保護華埠租客的利益，「如果一個政客不能為勞動人民說話，選他何用？」

首次投票的華人陳女士則表示，她最關注的議題首先是治安和身為房東的利益。她說，華埠街道上有很多遊民，不僅佔據街道、還到處便溺，影響生活品質和社區安全。此外，她還強調「不能讓孩子變性」，「華人最關注的就是傳宗接代，學校鼓勵變性、鼓勵男孩穿裙子，你能接受嗎？」

精華 FAQ

  • 因為雖然當地長期偏向民主黨、結果大致可預期，但華裔保守派丘海倫與民主社會主義者易雅博立場對立，讓華人社區的選民選擇出現明顯分化。

  • 翻譯員指出，不少華人選民臨時才到場，對選舉職位與候選人政見了解不足，還有人未先完成登記，或搬家後未更新地址，增加投票時的溝通與行政麻煩。

  • 楊先生重視民生與保護華埠租客，認為政客應替勞動人民發聲；陳女士則更關心治安、房東利益與校園性別教育，尤其反對她所認為的變性倡議。

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