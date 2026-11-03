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布碌崙14歲少年地鐵衝浪落軌 生命垂危

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布碌崙14歲少年地鐵衝浪落軌 生命垂危

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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一名14歲少年布碌崙地鐵衝浪跌落地面，性命垂危。(美聯社)
一名14歲少年布碌崙地鐵衝浪跌落地面，性命垂危。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙一名14歲少年在行駛中的地鐵車頂衝浪時墜落落軌，現況危急；紐約市近年多次發生地鐵衝浪死傷，警方與MTA正持續防堵。

一名14歲少年在布碌崙(布魯克林)一列行駛的地鐵車頂上衝浪時不慎墜落，目前傷情危急，性命垂危。

警方稱，3日下午，一名少年在一列北行的地鐵車頂衝浪，當地鐵即將駛入J/M線的休斯街 (Hewes Street) 站，從此那個車頂跌落到鐵軌上。

下午3時43分，警方和急救人員接獲911報警電話後趕到現場，將這名男性青少年送往表維醫院搶救，情況危急。目前尚未有人被逮捕，對事件的調查仍在進行中。

地鐵衝浪是一種危險的特技行為，已在紐約市造成多起傷亡事故。目前已有13人因此喪生。到今年5月27日為止，警方因為地鐵衝浪逮捕了83名青少年，罪名是在地鐵頂部或地鐵後面衝浪，或試圖這樣做。

今年7月，一名16歲女童在布羅德海峽站(Broad Channel)站撞到橫梁後身受重傷。5月，一名14歲男孩在威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)附近地鐵衝浪時喪生，一名18歲男孩身受重傷。

紐約市警察局和大都會運輸署(MTA)已發起教育宣導活動，勸阻兒童參與此類行為。此外，網路上也有一些公共安全意識宣傳活動和預防措施。2025年10月，MTA在部分地鐵車廂之間安裝了「實驗性」隔離屏障。

一些失去孩子的父母與市政府攜手合作，讓公眾了解在社交媒體上流行的地鐵衝浪行為已被證明是致命的，會給家人帶來了巨大的悲痛。

精華 FAQ

  • 傷者是一名14歲男性青少年，他在地鐵車頂衝浪時墜落鐵軌後被送醫急救，目前情況危急、性命垂危。

  • 事件發生在3日下午，地點接近J/M線的休斯街站。當時少年在北行列車車頂衝浪，列車即將駛入車站時失足跌落。

  • 紐約市警察局與MTA已展開教育宣導，勸阻兒童參與。MTA也在部分車廂間裝設實驗性隔離屏障，並持續配合家長推動安全宣導。

布碌崙 地鐵 布魯克林

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