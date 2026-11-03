法拉盛華裔選民投票踴躍：定期參與選舉 表達政治立場

選舉日上午，法拉盛選民陸續抵達臨時投票站，在工作人員協助下核對資料、領取選票。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約期中選舉登場，法拉盛投票站雖改在戶外帳篷作業，華裔選民仍踴躍投票，展現對選舉與自身政治立場的重視。

2026年期中選舉3日登場，紐約市各投票 站上午6時開放，不少皇后區選民一早便前往投票，行使公民權利。法拉盛 原設於拉蒂瑪中心(Latimer Gardens Center)的投票站，因建築安全及基礎設施問題，改在戶外臨時帳篷內進行投票。儘管場地有所調整，仍有不少選民陸續到場，現場投票情況熱絡。

記者上午走訪投票站，現場搭起大型白色帳篷，內部設有多個投票隔間及選民報到櫃台。選民依照所屬選區排隊，由工作人員核對資料、領取選票，再進入隔間填寫選票，整體流程有序。

部分選民結伴前來，也有長者獨自到場。雖然投票地點從原本的室內空間移至臨時帳篷，但民眾仍依照指示完成投票，展現對選舉的重視。

在美國生活40多年的華裔 李先生當天與太太一同前來投票。他表示，從取得美國公民身分開始，每逢選舉都會參與投票，至今已經歷近八次總統大選，投票早已成為生活中的重要習慣。

李先生指出，自己過去曾改變政黨登記，近年則傾向支持共和黨。他認為，民主黨的政策方向逐漸偏向社會主義，與自己的政治理念有所差異，因此今年州長選舉選擇支持共和黨候選人。

儘管政治立場曾隨時間改變，李先生表示，自己始終重視投票權利。他認為，選民可以依照對候選人及政策的看法作出不同選擇，而定期參與選舉，是表達政治立場的重要方式。

今年期中選舉包括紐約州長、州檢察長、州參眾議員及國會議員等多項公職選舉。選民除關注候選人，也透過選票表達對經濟、公共安全、教育及移民等議題的立場。

根據紐約市選舉局公告，3日全市投票站開放時間為上午6時至晚上9時。選民若在晚上9時前抵達並排入隊伍，仍可繼續等候投票。選舉局提醒民眾，投票地點可能因場地安排而有所調整，應事先確認所屬投票站位置。

法拉盛臨時投票站設置多個投票隔間，讓選民在選舉日完成投票程序。(特約記者許振輝／攝影)

法拉盛拉蒂瑪中心投票站3日因建築安全及設施問題，改在臨時帳棚內開放投票，選民在隔間內填寫選票。(特約記者許振輝／攝影)