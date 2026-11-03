我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不買披薩 上廁所要3元…餐廳這規定有人支持有人火大

新一期I Bonds儲蓄債券利率大漲 投資人又可進場了

涉虛報白卡交通費470萬 3人被控、乘客也拿回扣

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白卡允許符合資格的病患使用醫療交通服務前往就診，接送業者再向白卡相關項目申請費用...
白卡允許符合資格的病患使用醫療交通服務前往就診，接送業者再向白卡相關項目申請費用。示意圖。（取自123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約3家醫療接送公司被指以虛報車程、拆單與誇大里程向白卡詐領逾470萬元，3名親屬關係負責人遭起訴，並有乘客被指收回扣配合造假。

紐約州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)近日宣布，紐約三家醫療接送公司，涉嫌透過虛報車程、將集體接送拆成多趟單獨行程，以及誇大行駛里程等方式，向白卡(Medicaid)計畫詐領超過470萬元。三名公司負責人具有親屬關係，已遭逮捕，面臨一級重大竊盜罪等指控。調查人員另指控，相關業者曾向配合詐領的乘客提供回扣。

遭起訴者包括居住在紐約上州斯林厄蘭茲(Slingerlands)的法爾漢(Ismat Farhan)、其兄弟里茲萬(Effat Rizwan)，以及里茲萬的妻子福齊婭·里茲萬(Fouzia Rizwan)。後兩人均居住在斯克內克塔迪(Schenectady)。三人已在斯克內克塔迪市法院出庭應訊。

根據調查，法爾漢與兄弟在一家二手車行經營美國醫藥交通(USA Medical Transport)公司，里茲萬另從同一地點，經營NYS Med Transport及EZ Medical Transportation，後者由其妻子持有。

白卡允許符合資格的病患使用醫療交通服務前往就診，接送業者再向白卡相關項目申請費用。不過，集體接送必須事先取得許可，且不得將同一趟行程拆成多趟單獨申報，也不能重複申報里程。

調查人員檢視2020年1月至2024年12月的白卡申報紀錄，發現美國醫藥交通涉嫌以集體接送冒充單獨行程，虛報超過290萬元，另申報約34萬元根本沒有發生的車程。

EZ Medical涉嫌虛報超過110萬元集體接送費用，以及18萬4000元不存在的車程；NYS Med Transport則涉嫌不當申報超過8萬3000元。調查人員另指控，相關業者曾向配合詐領的乘客提供回扣。

值得注意的是，Farhan及其經營的美國醫藥交通公司在2023年3月，就曾因白卡交通費不當申報，與州檢察長辦公室達成86萬2500元和解。

當時州檢察長調查發現，該公司於2015年至2020年間提交超過2500筆不實申報，涉及未提供的服務、誇大里程、重複申報集體接送等行為。根據當年的和解協議，Farhan及公司承認相關行為並同意支付和解金。

州主計長辦公室表示，本次調查始於2024年12月接獲的投訴，隨後與州警合作展開調查。狄納波利指出，白卡為數百萬紐約居民提供重要醫療保障，當局將持續調查詐欺行為。

根據州主計長辦公室統計，過去18個月，其白卡詐欺調查已促成61人被捕，法院命令追繳的款項超過5000萬元。

精華 FAQ

  • 案中涉及USA Medical Transport、EZ Medical Transportation與NYS Med Transport 3家公司，調查指其自2020年1月至2024年12月間，合計向白卡計畫詐領超過470萬元。

  • 調查指出，業者以集體接送冒充單獨行程、把同一趟車程拆成多筆申報，還虛報或重複計算里程，甚至申報根本沒有發生的接送費用。

  • 被起訴者包括Ismat Farhan、Effat Rizwan與Fouzia Rizwan，3人有親屬關係。Farhan及其公司在2023年3月也曾因白卡交通費不當申報，與州檢方以86萬2500元和解。

白卡 Medicaid 紐約州

上一則

紐約市提前投票減少6% 青年降溫非洲裔選區升溫

下一則

法拉盛華裔選民投票踴躍：定期參與選舉 表達政治立場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛1.2億醫療詐欺案揭「買會員」內幕 長者不來中心反拿500元

法拉盛1.2億醫療詐欺案揭「買會員」內幕 長者不來中心反拿500元
涉醫療騙保20億 司法部起訴15人

涉醫療騙保20億 司法部起訴15人

經營日照中心涉白卡詐欺 韓裔母女被捕恐面臨15年徒刑

經營日照中心涉白卡詐欺 韓裔母女被捕恐面臨15年徒刑
紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

熱門新聞

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
紐約市27日啟用糧食券和白卡指引網站，協助民眾處理相關申請事宜。(記者范航瑜／攝影)

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

2026-10-28 06:25
市衛生局提醒家長，孩子討糖返家後，應先檢查再讓他們食用，並將外形酷似糖果、餅乾的大麻食品與一般零食分開存放。圖為示意圖。(本報檔案照)

萬聖節討糖慎防樂極生悲…家長須做1事 幫孩童把關

2026-10-30 13:53
澳籍華裔媒體人成蕾曾在中國官媒工作，卻在澳中關係緊張時淪為「人質外交」的犧牲品。她的中文新書「如果牆能說話：她在國安牢獄的1154天」近日在台灣出版、美國上市，書中記述了成蕾在長達三年的監禁中的點滴。(圖/季風出版提供)

因洩露國家機密遭中國關3年 澳籍華裔記者成蕾寫回憶錄

2026-10-31 10:10

超人氣

更多 >
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單
卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了
搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思
台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實