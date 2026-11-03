涉虛報白卡交通費470萬 3人被控、乘客也拿回扣
紐約3家醫療接送公司被指以虛報車程、拆單與誇大里程向白卡詐領逾470萬元，3名親屬關係負責人遭起訴，並有乘客被指收回扣配合造假。
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紐約3家醫療接送公司被指以虛報車程、拆單與誇大里程向白卡詐領逾470萬元，3名親屬關係負責人遭起訴，並有乘客被指收回扣配合造假。
紐約州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)近日宣布，紐約三家醫療接送公司，涉嫌透過虛報車程、將集體接送拆成多趟單獨行程，以及誇大行駛里程等方式，向白卡(Medicaid)計畫詐領超過470萬元。三名公司負責人具有親屬關係，已遭逮捕，面臨一級重大竊盜罪等指控。調查人員另指控，相關業者曾向配合詐領的乘客提供回扣。
遭起訴者包括居住在紐約上州斯林厄蘭茲(Slingerlands)的法爾漢(Ismat Farhan)、其兄弟里茲萬(Effat Rizwan)，以及里茲萬的妻子福齊婭·里茲萬(Fouzia Rizwan)。後兩人均居住在斯克內克塔迪(Schenectady)。三人已在斯克內克塔迪市法院出庭應訊。
根據調查，法爾漢與兄弟在一家二手車行經營美國醫藥交通(USA Medical Transport)公司，里茲萬另從同一地點，經營NYS Med Transport及EZ Medical Transportation，後者由其妻子持有。
白卡允許符合資格的病患使用醫療交通服務前往就診，接送業者再向白卡相關項目申請費用。不過，集體接送必須事先取得許可，且不得將同一趟行程拆成多趟單獨申報，也不能重複申報里程。
調查人員檢視2020年1月至2024年12月的白卡申報紀錄，發現美國醫藥交通涉嫌以集體接送冒充單獨行程，虛報超過290萬元，另申報約34萬元根本沒有發生的車程。
EZ Medical涉嫌虛報超過110萬元集體接送費用，以及18萬4000元不存在的車程；NYS Med Transport則涉嫌不當申報超過8萬3000元。調查人員另指控，相關業者曾向配合詐領的乘客提供回扣。
值得注意的是，Farhan及其經營的美國醫藥交通公司在2023年3月，就曾因白卡交通費不當申報，與州檢察長辦公室達成86萬2500元和解。
當時州檢察長調查發現，該公司於2015年至2020年間提交超過2500筆不實申報，涉及未提供的服務、誇大里程、重複申報集體接送等行為。根據當年的和解協議，Farhan及公司承認相關行為並同意支付和解金。
州主計長辦公室表示，本次調查始於2024年12月接獲的投訴，隨後與州警合作展開調查。狄納波利指出，白卡為數百萬紐約居民提供重要醫療保障，當局將持續調查詐欺行為。
根據州主計長辦公室統計，過去18個月，其白卡詐欺調查已促成61人被捕，法院命令追繳的款項超過5000萬元。
案中涉及USA Medical Transport、EZ Medical Transportation與NYS Med Transport 3家公司，調查指其自2020年1月至2024年12月間，合計向白卡計畫詐領超過470萬元。 調查指出，業者以集體接送冒充單獨行程、把同一趟車程拆成多筆申報，還虛報或重複計算里程，甚至申報根本沒有發生的接送費用。 被起訴者包括Ismat Farhan、Effat Rizwan與Fouzia Rizwan，3人有親屬關係。Farhan及其公司在2023年3月也曾因白卡交通費不當申報，與州檢方以86萬2500元和解。
精華 FAQ
案中涉及USA Medical Transport、EZ Medical Transportation與NYS Med Transport 3家公司，調查指其自2020年1月至2024年12月間，合計向白卡計畫詐領超過470萬元。
調查指出，業者以集體接送冒充單獨行程、把同一趟車程拆成多筆申報，還虛報或重複計算里程，甚至申報根本沒有發生的接送費用。
被起訴者包括Ismat Farhan、Effat Rizwan與Fouzia Rizwan，3人有親屬關係。Farhan及其公司在2023年3月也曾因白卡交通費不當申報，與州檢方以86萬2500元和解。
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