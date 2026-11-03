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紐約市提前投票減少6% 青年降溫非洲裔選區升溫

記者范航瑜╱紐約即時報導
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紐約市今年期中選舉提前投票1日結束，共69萬526人到場，較去年市長選舉減少約6...
紐約市今年期中選舉提前投票1日結束，共69萬526人到場，較去年市長選舉減少約6%。圖為法拉盛41路童子軍俱樂部(Boy’s Club)票站。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市期中選舉提前投票較去年減少約6%，青年參與降溫，非洲裔多數選區與高齡選民卻逆勢增加，顯示曼達尼式動員仍具影響力但難以複製。

紐約市今年期中選舉提前投票1日結束，共69萬526人到場，較去年市長選舉減少約6%。去年受市長曼達尼(Zohran Mamdani)競選帶動的青年投票熱潮未能延續，非洲裔人口占多數的選區與長者投票人數卻逆勢上升，呈現不同的選民動員格局。

市選舉局公布，上述人數為九天提前投票結束後的非正式累計報到數。Gothamist於2日發布的分析顯示，18至24歲提前投票者比去年少約1萬5000人；相較之下，55歲及以上選民增加14%，75歲及以上更增加23%。

尋求連任的州長霍楚(Kathy Hochul)迎戰共和黨納蘇郡行政長官布萊克曼(Bruce Blakeman)，提前投票期間密集走訪五區，並多次與曼達尼共同拉票，希望動員去年支持他的選民。然而，部分去年曼達尼表現強勁的地區，今年提前投票人數反而明顯回落，布碌崙(布魯克林)第53州眾議會選區減少34%。

復敦大學(Fordham University)政治學者格里爾(Christina Greer)向Gothamist表示，曼達尼有鮮明的個人號召力，能讓選民為他本人走進投票站，其他候選人難以複製。她以總統川普(Donald Trump)作比，認為這類帶有民粹色彩的政治人物，動員力往往與個人特質密切相關。

不過，提前投票人數下降並非只出現在民主黨。依該分析，全市民主黨籍提前投票者比去年減少3%，共和黨籍則減少15%；民主黨籍投票者人數仍約為共和黨的七倍。

增幅最大的選區多為非洲裔人口占多數的地區。布碌崙第58州眾議會選區提前投票人數比去年增加60%，居全市之首。紐約市立大學研究生中心的選區人口分析顯示，該區近八成人口為非洲裔，且與聯邦眾議院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)的國會選區部分重疊。

若與同為期中選舉的2022年相比，今年提前投票仍大幅增加。紐約市由四年前約43萬2600人增至約69萬人，增幅近六成；全州則由約120萬人增至近200萬人。

格里爾指出，曼達尼今年6月曾助理念相近的國會參選人贏得民主黨初選，顯示其動員力仍在。但對認為霍楚過於溫和的左派選民而言，曼達尼的背書未必足以促使他們投票；支持者願意為曼達尼出門，並不意味同樣熱情能直接轉移至霍楚身上。

精華 FAQ

  • 提前投票共69萬526人，較去年市長選舉少約6%。雖然總量下滑，但若與2022年期中選舉相比，仍明顯增加，反映整體參與基礎仍高。

  • 18至24歲選民比去年少約1萬5000人，但55歲以上增加14%，75歲以上更增23%。同時，非洲裔人口占多數的選區提前投票也逆勢上升。

  • 學者認為曼達尼具有鮮明個人號召力，能靠自身魅力帶動選民出門；但這種熱度未必能轉移到霍楚身上，因此她即使與曼達尼聯手拉票，效果也有限。

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