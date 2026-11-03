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霍楚皇后區拜票突遇「攔路討錢」他張口就要100元買早點

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紐約州長霍楚（Kathy Hochul）。（路透）
紐約州長霍楚（Kathy Hochul）。（路透）

據紐約郵報報導，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）近日在競選行程中，遇到一名當街向她討錢的男子，對方開口索要100美元買早餐，讓她一時有些尷尬，最後由競選團隊出面解圍。

▲ 影片來源：X＠chayesmatthew（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據新聞日報（Newsday）記者在社群媒體發布的影片，當時霍楚正在皇后區森林小丘（Forest Hills）街頭拜訪選民，並與民眾握手。一名跪在地上的男子趁機向她問道，「能不能給我100美元，讓我買點早餐？」

霍楚回答，「我現在身上沒有那麼多錢，我會找人把錢轉交給你。」隨後便試圖離開。

她一邊拍著男子的手臂，一邊安撫道，「先生，我們會照顧你的。」接著轉身繼續與其他選民互動。

最後，霍楚的競選團隊工作人員和志工拿出一些現金交給這名男子，替這場略顯尷尬的插曲收尾。

霍楚 皇后區 社群媒體

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