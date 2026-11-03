盼改善治安、交通 關注移民政策…法拉盛投票站人潮不斷

3日選舉日，法拉盛華裔選民帶著各自關心的問題走進投票站。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛第20小學投票站3日人潮不斷，華裔選民聚焦治安、交通、生活開支與移民政策，民權團體也同時關注語言服務與投票權益。

治安盼改善、交通嫌擁堵、生活開支持續增加，移民 政策與社會福利又難以取捨，3日選舉日，法拉盛 華裔選民帶著各自關心的問題走進投票 站。第20小學投票站上午人潮不斷，選民陸續進場投票，現場工作人員表示，今年明顯比去年忙碌。受訪民眾有人希望政府優先解決日常民生問題，也有人坦言，民主、共和兩黨各有讓人認同與不滿之處，投票時更看重候選人本身，而非單純依照政黨立場作出選擇。

上午10時30分左右，第20小學投票站已累計投出351票。一名工作人員表示，投票自清晨6時開始，選民便陸續前來，今年人潮明顯多於去年。他認為，兩黨政治競爭激烈，讓不同立場的民眾都有更強的投票意願。「支持共和黨的人會出來投票，不支持的人也會出來投票。」他說，過去部分民眾可能認為無論自己是否投票，總會有人勝出，但今年選民顯然更加在意選舉結果。

工作人員指出，現場以華裔選民為主，從年輕人到長者都有，並未集中於特定年齡層。投票流程大致順利，若有選民不清楚應前往哪張登記桌，資訊服務台會協助引導。他預計，下午5時30分至晚上7時30分，隨著上班族陸續下班，還會迎來另一波投票高峰。

投票權益也是當天的關注重點。民權中心顧問李歡潔在投票站外進行出口民調，了解亞裔選民的投票經驗、政治關注議題及語言服務需求。她表示，調查重點包括選民是否遭遇不公平待遇、能否取得中文等語言協助，以及是否獲得足夠的選舉資訊，希望透過調查找出問題，推動改善亞裔社區的投票環境。

李歡潔指出，第20小學歷來是法拉盛華裔選民較集中的投票站之一，過去重要選舉期間經常十分繁忙，中文翻譯需求也較高。她表示，近年選擇提前投票的民眾愈來愈多，反映社區逐漸接受不同投票方式，但仍鼓勵時間與身體條件允許的選民帶著子女或親友一同前往投票站，讓下一代從小接觸選舉，培養公民意識。

民權中心顧問李歡潔(右)在投票站外進行出口民調。(記者高雲兒╱攝影)

上午10時30分左右，第20小學投票站已累計投出351票。(記者高雲兒╱攝影)